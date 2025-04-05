白委花蓮服務處主任遭爆違停 被開單還嗆警：打電話給局長

民眾黨不分區立委林憶君花蓮服務處主任孟憲法，昨因開車臨停遭員警開單舉發，事後傳出他向員警嗆聲「我是委員主任」意圖施壓；林憶君特助江躍辰今天代表致歉，將要求同仁務必遵守法律規定，也澄清孟是誤把違規紀錄單當成罰單，沒有搶單或拒絕受罰情事。

孟憲法昨天上午9時許將車停在花蓮市府前路與華廈街路口紅線上，遭員警盤查開單，他稱「我是委員主任」，後來還拿走舉發移送單到對面店家買水煎包，員警追趕索要，並宣告那是公文書，有妨害公務之嫌，孟又說「你給我錄清楚、講法律， 我真的沒看過你這種員警，我現在打電話給你們局長。」

花蓮警分局副分局長盧廣勳說，該路段為視線死角，已違反行車安全，員警依法舉發，經調閱執法影像，確認過程態度、程序合法，沒有不當情事。

江躍辰今天代為道歉，表示孟憲法昨天上午載母親去掃墓，因為母親沒有吃早餐肚子餓，臨停買水煎包，違規停車。

他說，當時員警要求在違規紀錄單簽名，孟簽名後以為是罰單才拿走，又擔心母親在車上等，急著到店拿水煎包，後來員警發現屬於公文書的違規紀錄單被拿走，向孟要單子，過程中與員警有誤會、口角，但孟絕無拒絕罰單或搶單。