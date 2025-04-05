快訊

賣完大哥賣二哥？傳郭智輝5月赴美宣布「美聯電」 經濟部回應

清明連假收假仍濕答答 下周三明顯變天雨區擴大

白委花蓮服務處主任遭爆違停 被開單還嗆警：打電話給局長

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

民眾黨不分區立委林憶君花蓮服務處主任孟憲法，昨因開車臨停遭員警開單舉發，事後傳出他向員警嗆聲「我是委員主任」意圖施壓；林憶君特助江躍辰今天代表致歉，將要求同仁務必遵守法律規定，也澄清孟是誤把違規紀錄單當成罰單，沒有搶單或拒絕受罰情事。

孟憲法昨天上午9時許將車停在花蓮市府前路與華廈街路口紅線上，遭員警盤查開單，他稱「我是委員主任」，後來還拿走舉發移送單到對面店家買水煎包，員警追趕索要，並宣告那是公文書，有妨害公務之嫌，孟又說「你給我錄清楚、講法律， 我真的沒看過你這種員警，我現在打電話給你們局長。」

花蓮警分局副分局長盧廣勳說，該路段為視線死角，已違反行車安全，員警依法舉發，經調閱執法影像，確認過程態度、程序合法，沒有不當情事。

江躍辰今天代為道歉，表示孟憲法昨天上午載母親去掃墓，因為母親沒有吃早餐肚子餓，臨停買水煎包，違規停車。

他說，當時員警要求在違規紀錄單簽名，孟簽名後以為是罰單才拿走，又擔心母親在車上等，急著到店拿水煎包，後來員警發現屬於公文書的違規紀錄單被拿走，向孟要單子，過程中與員警有誤會、口角，但孟絕無拒絕罰單或搶單。

江躍辰表示，這是單純的汽車臨時違規停車事件，對於造成社會負面觀感要向大眾及員警致歉，會虛心檢討，並要求服務處同仁務必遵守法律規定。

立委林憶君花蓮服務處主任孟憲法被爆昨違規停車遭員警開單時，自稱「委員主任」意圖施壓。圖／民眾提供
立委林憶君花蓮服務處主任孟憲法被爆昨違規停車遭員警開單時，自稱「委員主任」意圖施壓。圖／民眾提供
立委林憶君花蓮服務處主任孟憲法被爆昨違規停車遭員警開單時，自稱「委員主任」意圖施壓。圖／民眾提供
立委林憶君花蓮服務處主任孟憲法被爆昨違規停車遭員警開單時，自稱「委員主任」意圖施壓。圖／民眾提供

民眾黨 罰單 花蓮

延伸閱讀

消滅違停等亂象！南市招聘18名交通助理員 報名條件、考試時間公告了

瑪莎拉蒂男違停遭警驅趕 竟飆罵三字經還撞警…妨害公務送辦

花蓮、台南今規模4.9地震 氣象署：都獨立事件、台南3天內有規模4餘震

影／台南官田地震讓高鐵停駛！民眾：想起去年同日花蓮強震

相關新聞

捷運板南線府中站驚傳女子落軌 無生命跡象搶救中

新北市消防局今天晚上6時55分獲報，板橋捷運府中站發生人員落軌，捷運行控中心於間6時53分轉報疑似一名女子落軌，外科OH...

恆春後壁湖驚傳溺水 女潛客被拉上岸無生命跡象急送醫

恆春後壁湖出水口今日發生溺水案，一名年約54歲的女子今日下午潛水時疑似溺水，現場民眾將他拉上岸已無生命跡象，實施CPR急...

影／台南仁德私人神壇遭丟擲汽油彈縱火 警逮3嫌追幕後黑手

台南市仁德區成功一街一棟私人神壇民宅3月21日發生火警，屋主稱遭人丟汽油彈，經警方擴大調閱監視器釐清，疑屋主兒子在外債務...

白委花蓮服務處主任遭爆違停 被開單還嗆警：打電話給局長

民眾黨不分區立委林憶君花蓮服務處主任孟憲法，昨因開車臨停遭員警開單舉發，事後傳出他向員警嗆聲「我是委員主任」意圖施壓；林...

嘉義台3線清明連假添亡魂 6旬翁騎車不慎衝入山溝喪命

嘉義縣大埔鄉台3線今天傳出死亡車禍，60歲蒲姓男子下午1點多騎機車，行經台3線北上313公里處大埔鄉永樂村路段時，疑似因...

改管車別貿然上路！噪音合格但未變更登記 警方也會罰

各地警方近年大力取締改裝噪音車，今年起只要查獲車主改管未獲認證，就可開罰最高1800元。由於新制實施以來檢測量能不足，若...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。