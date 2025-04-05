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嘉義台3線清明連假添亡魂 6旬翁騎車不慎衝入山溝喪命

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義大埔鄉台3線今天傳出死亡車禍，60歲蒲姓男子下午1點多騎機車，行經台3線北上313公里處大埔鄉永樂村路段時，疑似因不熟路況，在轉彎時失控，連人帶車衝入山溝，當場失去呼吸心跳，消防人員將他送至嘉義聖馬爾定醫院搶救，仍宣告傷重不治。

據了解，60歲蒲姓男子騎車沿台3線南往北方向行駛，行經嘉義縣大埔鄉永樂村路段時疑似不熟路況，轉彎時失控，整輛機車衝入一旁山溝，蒲男有戴安全帽，已死亡無法酒測，今天氣候良好視線清晰，將由檢察官相驗，抽取眼球液，釐清詳細事故原因。

嘉義縣消防局表示，今天下午獲報台3線313公里附近發生車禍案件，立即派遣分隊前往，抵達後回報現場為機車車禍，傷者1名男性，年約60歲已失去呼吸心跳，給予相關急救處置後，送往聖馬爾定醫院救治，提醒民眾行車應注意交通路況以確保自身安全。

警方呼籲，山路彎道應減速慢行，不跨越雙黃線、注意對向來車，維護自己及他人行車安全，將建議工務段增設防撞水泥護欄，防範車輛衝出邊坡或山溝，及增設回復式防撞桿，並加強宣導交通安全觀念，也會強化取締違規行為，保障用路人安全。

嘉義台3線清明連假添亡魂，6旬翁今天騎車不慎衝入山溝喪命。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義台3線清明連假添亡魂，6旬翁今天騎車不慎衝入山溝喪命。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義台3線清明連假添亡魂，6旬翁今天騎車不慎衝入山溝喪命。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義台3線清明連假添亡魂，6旬翁今天騎車不慎衝入山溝喪命。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義台3線清明連假添亡魂，6旬翁今天騎車不慎衝入山溝喪命。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義台3線清明連假添亡魂，6旬翁今天騎車不慎衝入山溝喪命。圖／嘉義縣消防局提供

嘉義 大埔 車禍

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