快訊

賣完大哥賣二哥？傳郭智輝5月赴美宣布「美聯電」 經濟部回應

清明連假收假仍濕答答 下周三明顯變天雨區擴大

改管車別貿然上路！噪音合格但未變更登記 警方也會罰

聯合報／ 記者周嘉茹范榮達／連線即時報導

各地警方近年大力取締改裝噪音車，今年起只要查獲車主改管未獲認證，就可開罰最高1800元。由於新制實施以來檢測量能不足，若改管尚未完成變更登記「暫且免罰」，警方強調，若改管車完全未上網申請檢測、變更登記，就算噪音未超標，仍將依法開罰，提醒車主注意。

因應機車改裝排氣管認證管理新制上路，桃園市環警監除了查緝噪音車，也加強取締改裝排氣管，若有發現車主未完成變更登記，就會依道交條例處900至1800元不等罰緩。今年1月1日當天就有績效，一口氣查獲5輛機車車主改裝非原型式排氣管，由於未依規辦理變更登記，都依法開出罰單

值得注意的是，桃園警方日前在道路攔查汽機車檢測排氣管噪音，發現一名女騎士的機車排氣管聲響過於擾民後攔下，經檢測噪音雖然合格，但改管卻未依規定變更登記，依舊對她開出「機車改裝非原型式排氣管卻未依規定申報登記」罰單。

苗栗縣今年以來查獲改裝排氣管未登記變更，共開罰10件，依道交條例處900元至1800元不等罰鍰，執法時如果發現疑似改裝，卻通過認證，也會拍照存證，函文監理單位臨時召回驗車。

警方說明開罰流程，只要員警攔查到改裝排氣管機車，透過M-police系統查詢後，如果頁面「排氣管」欄位顯示空白，就表示車主未去申請變更登記，此部分即認定違反道交條例第16條第1項第1款規定，員警會依照規定開單，可處900至1800元罰鍰。

警方也提醒民眾，即使車輛已檢測合格或使用經認證的排氣管，包含原廠管，仍應避免有不當操駕產生高噪音的行為，像是使用錯誤檔位、用力拉轉油門、起步重踩油門或使用錯誤的動力模式等，否則仍可能因為噪音超標取締受罰，罰則更重，依噪音管制法可罰1800至3600元。

桃園警分局先前取締改裝噪音車，一名機車騎士的改管車檢測噪音雖然合格，由於未依規定變更登記，仍開出一張交通違規罰單。 圖／警方提供
桃園警分局先前取締改裝噪音車，一名機車騎士的改管車檢測噪音雖然合格，由於未依規定變更登記，仍開出一張交通違規罰單。 圖／警方提供
桃園警分局先前取締改裝噪音車，一名機車騎士的改管車檢測噪音雖然合格，由於未依規定變更登記，仍開出一張交通違規罰單。 圖／警方提供
桃園警分局先前取締改裝噪音車，一名機車騎士的改管車檢測噪音雖然合格，由於未依規定變更登記，仍開出一張交通違規罰單。 圖／警方提供

噪音 罰單 車主

延伸閱讀

檢測量能不足！這類改管車「暫且免罰」 新制現執法空窗

愚人節不愚人！ 機車新制上路要注意小心失荷包

環境製造出憤怒鳥 研究：交通噪音讓鳥類更具攻擊性

新北強化噪音車執法最重撤銷車牌 陳情件數減2成

相關新聞

捷運板南線府中站驚傳女子落軌 無生命跡象搶救中

新北市消防局今天晚上6時55分獲報，板橋捷運府中站發生人員落軌，捷運行控中心於間6時53分轉報疑似一名女子落軌，外科OH...

恆春後壁湖驚傳溺水 女潛客被拉上岸無生命跡象急送醫

恆春後壁湖出水口今日發生溺水案，一名年約54歲的女子今日下午潛水時疑似溺水，現場民眾將他拉上岸已無生命跡象，實施CPR急...

影／台南仁德私人神壇遭丟擲汽油彈縱火 警逮3嫌追幕後黑手

台南市仁德區成功一街一棟私人神壇民宅3月21日發生火警，屋主稱遭人丟汽油彈，經警方擴大調閱監視器釐清，疑屋主兒子在外債務...

白委花蓮服務處主任遭爆違停 被開單還嗆警：打電話給局長

民眾黨不分區立委林憶君花蓮服務處主任孟憲法，昨因開車臨停遭員警開單舉發，事後傳出他向員警嗆聲「我是委員主任」意圖施壓；林...

嘉義台3線清明連假添亡魂 6旬翁騎車不慎衝入山溝喪命

嘉義縣大埔鄉台3線今天傳出死亡車禍，60歲蒲姓男子下午1點多騎機車，行經台3線北上313公里處大埔鄉永樂村路段時，疑似因...

改管車別貿然上路！噪音合格但未變更登記 警方也會罰

各地警方近年大力取締改裝噪音車，今年起只要查獲車主改管未獲認證，就可開罰最高1800元。由於新制實施以來檢測量能不足，若...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。