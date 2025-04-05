改管車別貿然上路！噪音合格但未變更登記 警方也會罰

各地警方近年大力取締改裝噪音車，今年起只要查獲車主改管未獲認證，就可開罰最高1800元。由於新制實施以來檢測量能不足，若改管尚未完成變更登記「暫且免罰」，警方強調，若改管車完全未上網申請檢測、變更登記，就算噪音未超標，仍將依法開罰，提醒車主注意。

因應機車改裝排氣管認證管理新制上路，桃園市環警監除了查緝噪音車，也加強取締改裝排氣管，若有發現車主未完成變更登記，就會依道交條例處900至1800元不等罰緩。今年1月1日當天就有績效，一口氣查獲5輛機車車主改裝非原型式排氣管，由於未依規辦理變更登記，都依法開出罰單。

值得注意的是，桃園警方日前在道路攔查汽機車檢測排氣管噪音，發現一名女騎士的機車排氣管聲響過於擾民後攔下，經檢測噪音雖然合格，但改管卻未依規定變更登記，依舊對她開出「機車改裝非原型式排氣管卻未依規定申報登記」罰單。

苗栗縣今年以來查獲改裝排氣管未登記變更，共開罰10件，依道交條例處900元至1800元不等罰鍰，執法時如果發現疑似改裝，卻通過認證，也會拍照存證，函文監理單位臨時召回驗車。

警方說明開罰流程，只要員警攔查到改裝排氣管機車，透過M-police系統查詢後，如果頁面「排氣管」欄位顯示空白，就表示車主未去申請變更登記，此部分即認定違反道交條例第16條第1項第1款規定，員警會依照規定開單，可處900至1800元罰鍰。