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北捷板橋府中站女子落軌 消防救出1人命危送醫

中央社／ 新北5日電

新北市府消防局今晚表示，台北捷運板南線府中捷運站，台北往頂埔方向月台，晚間近7時許據報有民眾落軌。消防立即出動人車搶救，於7時40分許將1名命危女子救出送醫。

新北消防局接受中央社記者詢問表示，今天晚間6時55分許接獲台北捷運行控中心轉報，板橋府中捷運站疑似有民眾落軌。

消防說，經出動警消、義消人員與救護車前往搶救，發現台北往頂埔方向的月台有1人落軌。

消防人員在狹窄空間中積極搶救，並協助落軌女子脫困，終於在晚間近7時40分許將落軌者搶救上月台；不過，落軌女子已呈現無呼吸心跳的外科OHCA。救護車緊急將命危傷患送往亞東醫院急救，至於落軌原因將由相關單位調查釐清。

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捷運板橋府中站。圖／聯合報系資料照
捷運板橋府中站。圖／聯合報系資料照

亞東醫院 台北捷運 板南線

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