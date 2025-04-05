捷運板南線府中站驚傳女子落軌 無生命跡象搶救中

新北市消防局今天晚上6時55分獲報，板橋捷運府中站發生人員落軌，捷運行控中心於間6時53分轉報疑似一名女子落軌，外科OHCA，消防人員目前仍在協助搶救脫困中。

台北捷運公司表示，目前板南線採取亞東醫院站至江子翠站單線雙向營運，班距約16分鐘，另啟動海山站至龍山寺站公車接駁。

北捷呼籲，趕時間的旅客請改搭其他交通工具或利用其他轉乘站轉乘，如有票證或退費問題，請洽詢問處或於官網及台北捷運GO APP查詢。

【中央社／台北5日電】

台北捷運板南線府中站1名旅客掉入軌道遭進站列車撞擊；北捷表示板南線採取亞東醫院站至江子翠站單線雙向營運，班距約16分鐘，另啟動海山至龍山寺站公車接駁。

台北捷運板南線晚間發生營運異常，公告表示府中站因旅客因素，停靠與候車時間將增加；有網友在社群平台上發文表示，北捷板南線在快到板橋站前停駛，廣播也說得吞吞吐吐、車廂斷電，現在旅客卡在站跟站之間；網友留言「剛看到警察先衝下去，之後又換看到醫護人員衝下去」、「後來有補充說是前面軌道有人闖入」。

新北市府消防局回應中央社記者詢問表示，晚上6時55分接獲台北捷運行控中心通報，板南線府中站疑似有人落軌，目前已經派出人員前往搜尋，但至7時20分許，尚未回報搜尋狀況。

北捷表示，晚間6時53分板南線府中站1名女性旅客，於往頂埔方向月台攀爬月台門闖入軌道遭進站列車撞擊，站長下軌道處理中，行控中心通知救護車、捷警。

目前板南線採取亞東醫院站至江子翠站單線雙向營運，班距約16分鐘，另啟動海山站至龍山寺站公車接駁。

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