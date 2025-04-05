快訊

北捷府中站驚傳女子落軌命危搶救 板南線列車延誤

聽新聞
0:00 / 0:00

捷運板南線府中站驚傳女子落軌 無生命跡象搶救中

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市消防局今天晚上6時55分獲報，板橋捷運府中站發生人員落軌，捷運行控中心於間6時53分轉報疑似一名女子落軌，外科OHCA，消防人員目前仍在協助搶救脫困中。

台北捷運公司表示，目前板南線採取亞東醫院站至江子翠站單線雙向營運，班距約16分鐘，另啟動海山站至龍山寺站公車接駁。

北捷呼籲，趕時間的旅客請改搭其他交通工具或利用其他轉乘站轉乘，如有票證或退費問題，請洽詢問處或於官網及台北捷運GO APP查詢。

【中央社／台北5日電】

台北捷運板南線府中站1名旅客掉入軌道遭進站列車撞擊；北捷表示板南線採取亞東醫院站至江子翠站單線雙向營運，班距約16分鐘，另啟動海山至龍山寺站公車接駁。

台北捷運板南線晚間發生營運異常，公告表示府中站因旅客因素，停靠與候車時間將增加；有網友在社群平台上發文表示，北捷板南線在快到板橋站前停駛，廣播也說得吞吞吐吐、車廂斷電，現在旅客卡在站跟站之間；網友留言「剛看到警察先衝下去，之後又換看到醫護人員衝下去」、「後來有補充說是前面軌道有人闖入」。

新北市府消防局回應中央社記者詢問表示，晚上6時55分接獲台北捷運行控中心通報，板南線府中站疑似有人落軌，目前已經派出人員前往搜尋，但至7時20分許，尚未回報搜尋狀況。

北捷表示，晚間6時53分板南線府中站1名女性旅客，於往頂埔方向月台攀爬月台門闖入軌道遭進站列車撞擊，站長下軌道處理中，行控中心通知救護車、捷警。

目前板南線採取亞東醫院站至江子翠站單線雙向營運，班距約16分鐘，另啟動海山站至龍山寺站公車接駁。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

捷運板橋府中站。圖／聯合報系資料照
捷運板橋府中站。圖／聯合報系資料照
新北市板橋區捷運板南線今晚6時許在府中捷運站傳出有1名女子落軌，已無生命跡象，消防人員目前仍在搶救中。圖／台北捷運公司提供
新北市板橋區捷運板南線今晚6時許在府中捷運站傳出有1名女子落軌，已無生命跡象，消防人員目前仍在搶救中。圖／台北捷運公司提供

OHCA 台北捷運

延伸閱讀

桃園觀音近年發展迅速 地方爭取捷運青線延伸草漯

台北捷運宅房價高於平均7% 這區價差最大17.9%

台中太原車站落軌 64歲男遭普悠瑪號撞死屍塊四散鐵軌

三重等大眾運輸路邊機車格收費 機車族：不怕沒位子

相關新聞

捷運板南線府中站驚傳女子落軌 無生命跡象搶救中

新北市消防局今天晚上6時55分獲報，板橋捷運府中站發生人員落軌，捷運行控中心於間6時53分轉報疑似一名女子落軌，外科OH...

恆春後壁湖驚傳溺水 女潛客被拉上岸無生命跡象急送醫

恆春後壁湖出水口今日發生溺水案，一名年約54歲的女子今日下午潛水時疑似溺水，現場民眾將他拉上岸已無生命跡象，實施CPR急...

影／台南仁德私人神壇遭丟擲汽油彈縱火 警逮3嫌追幕後黑手

台南市仁德區成功一街一棟私人神壇民宅3月21日發生火警，屋主稱遭人丟汽油彈，經警方擴大調閱監視器釐清，疑屋主兒子在外債務...

大家源家電廢棄廠房再傳火警 消防出動10車22人救火

位於屏東縣萬丹鄉的「大家源家電」倉儲物流中心去年4月曾發生火警燒毀，大火後並未重建，沒想到今天下午再度發生火警，屏東縣消...

凌晨驚見陌生男睡公寓樓梯 警40分鐘才到場遭質疑「正常的嗎？」

台北市信義區一名公寓住戶，今天在「信義區三兩事」臉書社團貼文，指出空姐老婆凌晨3點回家，驚見一名流浪漢睡在公寓一樓樓梯間...

大甲媽剛起駕就爆衝突…白衣男持安全帽打人 警追查開罰6000元

台中大甲鎮瀾宮媽祖4日晚間起駕，黃姓男子與彌勒團成員發生口角推擠，竟持安全帽毆打團員，警方漏夜追查，今天下午帶回黃男依社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。