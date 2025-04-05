凌晨驚見陌生男睡在公寓樓梯 空姐老公質疑警太晚到場
台北市信義區一名公寓住戶，今天在「信義區三兩事」臉書社團貼文，指出空姐老婆凌晨3點回家，驚見一名流浪漢睡在公寓一樓樓梯間，報警後警方40分鐘後才到場，質疑這樣見警率是否正常？
台北市信義警分局下午回應，關於警方延遲40分鐘到場，是因當時派出所在民眾報案同時，正在偵處毒品通緝案及竊盜現行犯兩案件，因此警力有略遲到場，已回電向當事人說明。
警方說，今天凌晨3時16分接獲110報案，虎林街公寓的大樓回收處，有流浪漢躲藏。警方派遣線上警力到場，發現是居住附近從事資源回收的66歲張姓男子，警方見他精神狀況不佳，核對身分無誤後，責令張男離開。
民眾貼文說，老婆是空服員，今天凌晨3時才回到家，開1樓的門發現有流浪漢睡在1樓樓梯間，他3時14分報警，警察3時54分才抵達，請問這樣的見警時間是正常的嗎？
民眾強調，如果今天不是流浪漢而是通輯犯或者是變態那怎麼辦？還是警察跟市府們又要等到悲慘事件發生後才來後續重視？
不過貼文下方的留言，引發網友不同意見，有網友認為很可怕，有網友覺得警方雖然沒有迅速到場，但事有輕重緩急；也有網友認為很多原因造成員警40分鐘才抵達，如果報警是有人持刀搶劫或是惡行重大的事件，警方一定第一時間緊急出勤，所有的事情不適合同一標準。
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