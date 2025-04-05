又是「戶政事務所來電」 70多歲婦人險被詐騙230萬老本

一名70多歲的吳姓婦人日前險些落入詐騙集團圈套，將畢生積蓄拱手讓人，所幸台南市凱基銀行北門分行林姓理財專員有警覺性，及時通報警方，成功攔阻詐騙，守住她帳戶內剩餘的230萬元退休金。

據了解，詐騙集團先是假冒「台北市戶政事務所」來電，謊稱吳婦的個人資料遭盜用，涉嫌非法申請低收入戶補助，隨後轉接至自稱「警察局勤務指揮中心」人員，聲稱吳婦涉及洗錢與詐欺，要求她配合調查。話鋒一轉，又有一名自稱法院「張主任」的人士介入，要求她每日回報行蹤，並交出三張金融提款卡與密碼作為「監管帳戶」之用。

吳婦深信不疑，當日上午即將卡片與密碼交付給上門的詐騙車手，不久後帳戶內88萬多元迅速被提領。詐騙集團正準備進一步盜領她的230萬積蓄之際，當日下午林專員發現異狀，即時通報警方，成功攔阻詐騙集團後續盜領帳戶內剩餘的230萬餘元，保住吳婦的退休老本。

林專員發現吳婦近期不僅補辦提款卡，還異常申請網銀服務，與她一向保守的理財行為大相逕庭。擔心她受騙，林專員親自步行至她家樓下詢問，吳婦神情緊張卻三緘其口，林專員遂陪同她前往台南市警局第五分局開元派出所報案。經警方耐心追問，終於揭露完整詐騙過程，警方也緊急通知銀行凍結帳戶資金，成功守住她的230萬元存款。

台南市長黃偉哲表示，詐騙手法日新月異，民眾一時疏忽就可能受害，此案成功攔阻再度證明，第一線金融機構人員與警方的敏銳觀察與合作是防詐關鍵。他呼籲民眾，若接獲自稱政府機關或司法單位的可疑電話，應立即掛斷並撥打165反詐騙專線確認，切勿依指示提供帳戶資訊或交出金融卡。