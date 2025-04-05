影／肯德基店前驚現怪叔叔 突抬起YouBike助跑狠砸公告欄架

新北市的肯德基三重三和店前方，昨晚有1名中年男子不明原因將別人停放的YouBike抬起，狠狠砸向三重區公所設立的公告欄架。警方表示並未接到報案，監視器則拍到，租借那輛YouBike的人，後來又把它騎走了。

1名女子在threads貼文附上影片，形容自己被男子的怪異舉動嚇壞。三重警分局表示並未接獲報案，調閱監視器發現該名男子事前搖搖擺擺走在路上，突然抬起別人靠邊停在人行道上並未擋路的YouBike，走向馬路轉身助跑扔出，往公告欄架狠砸，然後走在車道上離去，後來租借那輛YouBike的人又牽起車騎走。