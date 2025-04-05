影／台南仁德私人神壇遭丟擲汽油彈縱火 警逮3嫌追幕後黑手

台南市仁德區成功一街一棟私人神壇民宅3月21日發生火警，屋主稱遭人丟汽油彈，經警方擴大調閱監視器釐清，疑屋主兒子在外債務糾紛，遭人丟擲汽油彈縱火所致，專案小組循線在仁德摩鐵內逮捕楊、鄭及宋姓3名男子依涉公共危險等罪嫌，經法院裁押外，全力追查其幕後指使者。

據調查，火警當天，楊姓屋主及時逃出，未造成人員傷亡，但他聲稱「有人丟汽油彈才會突然大火」，且屋主兒子疑似因債務跑路，3月初該戶曾遭人開車衝撞，現在又傳遭人縱火，案情並不單純。

歸仁警分局擴大調閱監視器釐清，證實是人為丟擲汽油彈縱火，隨即成立專案小組積極偵辦，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。

據了解，屋主兒子與他人有財務糾紛而避不見面，致對方找來年齡約25至35歲的楊、鄭及宋姓3名男子對其住家丟擲汽油彈縱火，逼迫屋主兒子出面處理。警方指出，雖被害一方未出面說明遭縱火原因，警方也絕不容許縱火等暴力事件發生。