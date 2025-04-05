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大甲媽遶境…駕駛掛「假車牌」趴趴走 員警眼尖查獲無照駕駛

中央社／ 台中5日電

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香4日晚間起駕，媽祖鑾轎今天上午行經沙鹿區，眼尖員警發現隊伍周邊一部自小客車，懸掛偽造車牌當場拆除，且駕駛李男無照，依法告發並禁止行駛。

大甲媽祖遶境進香隊伍上午行經沙鹿區，員警發現一部黑色小客車行駛在遶境隊伍周邊，因車牌異狀引起注意。清水警分局透過文字稿指出，執行交通稽查勤務，在沙鹿區鎮南路，盤查駕駛黑色自小客車的24歲李姓男子，發現牌照與車身不符。

警方表示，李男坦承這輛自小客日前遭吊扣，故向友人借用車牌懸掛使用。員警又查出李男無照駕駛，5年內第2次違規，依照道路交通管理處罰條例「使用他車牌照」、「牌照吊扣期間行駛」，依規定可處新台幣3600以上1萬800元以下罰鍰。

另外，「無照駕駛」且「5年內違規2次」，可處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，警方依法告發並當場禁止行駛。

媽祖鑾轎今天上午行經沙鹿區，眼尖員警發現隊伍周邊一部自小客車，懸掛偽造車牌當場拆除，且駕駛李男無照，依法告發並禁止行駛。圖／AI生成
媽祖鑾轎今天上午行經沙鹿區，眼尖員警發現隊伍周邊一部自小客車，懸掛偽造車牌當場拆除，且駕駛李男無照，依法告發並禁止行駛。圖／AI生成

大甲媽祖 遶境

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