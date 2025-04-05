影／熱炒店內抽菸引發酒客打架 女子挨拳流鼻血指控對方「擊敗」

新北市三重區某熱炒店2桌酒客，昨晚為了有人在室內抽菸引發口角，其中2人先結帳離開，另5人卻追了出去，在街上混戰大打出手，快打警力趕抵將雙方統統帶回派出所，因聚眾打架分別依妨害秩序、傷害罪嫌偵辦。

據了解，45歲陳姓男子和38歲日籍友人，昨晚8時許在距離台北橋頭不遠的三重區三和路某熱炒店喝酒，因在室內抽菸與鄰桌酒客起爭執，對方是38歲馬姓男子、35歲紀姓女子和2名16歲、1名15歲少年。

後來陳男與日籍友人先結帳離開，走到馬路對面打算攔計程車去台北市，對方5個人竟從熱炒店追到對街又吵了起來，雙方都有喝酒情緒激動，相互大打出手，打完之後5人又折返熱炒店。

警方獲報趕抵，將雙方7人全部帶回派出所，彼此互告傷害，警詢後分別依妨害秩序、傷害罪嫌函送法辦，3名少年通知家長帶回。

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