台南1至2月攔詐逾2億元 行員機警保住老婦積蓄

詐騙猖獗，台南市府統計今年1月至2月成功攔阻401件詐騙案，金額逾2億元。其中7旬吳姓老婦是銀行老客戶，行員發現異常親自拜訪，報警攔阻老婦帳戶餘款230萬餘元未被盜走。

台南市府今天指出，台南市今年1月至2月成功攔阻詐騙案排名六都第1，攔阻金額新台幣2億3146萬餘元，相較去年同期，攔阻件數成長36.4%，攔阻金額增加101.37%，雙雙創下新高紀錄。

其中一名7旬吳姓獨居老婦是銀行老客戶，近日行為異常，先申辦網路銀行，又補辦遺失提款卡，銀行行員驚覺有異，親自拜訪老婦，老婦卻顯得不安，也不願透露細節。

銀行行員通報警方協助，老婦才說2月下旬接獲自稱台北市戶政事務所來電，以個人資料被盜用申請低收入戶補助為由，再轉接至「警察局勤務指揮中心」，對方宣稱老婦涉及洗錢和詐欺，必須配合金融監管調查。

之後假冒法院的「張主任」人士，要求老婦每天回報行蹤，並交出3張金融提款卡及密碼給假冒書記官的車手；老婦驚慌下信以為真交付，帳戶陸續被盜領88萬餘元，所幸銀行行員通報警方，攔阻老婦帳戶餘款230萬餘元未被盜走。