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中壢中央路BMW突撞路邊3輛車如打保齡球 整片車門掉地上

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

52歲的羅姓BMW轎車駕駛今上午11時行經桃園中壢區中正路1274巷和中正路的交叉路口，疑天雨路滑不慎自撞路旁2輛汽車及1輛機車，造成雙手擦傷，頸部有安全帶勒痕，且胸部有受到撞擊，送醫後無礙，詳細肇事原因將有待警方後續調查釐清。

羅男今上午11時11分許，開車沿中正路往大圳路方向直行時，中正路1274巷和中正路的交叉路口時，不慎撞上停放於路邊的2輛汽車及1輛機車，造成車輛嚴重凹毀，且還有整片門直接掉落，可見當時撞擊力道之大，地上也一堆碎片，場面一片狼藉。

所幸當時路邊車上未受傷，不過羅男雙手擦傷，頸部有安全帶勒痕，且胸部有受到撞擊，送醫後無礙，詳細肇事原因將有待警方後續調查釐清。

52歲的羅姓BMW轎車駕駛，今上午11時行經桃園市中壢區中正路1274巷和中正路的交叉路口，疑天雨路滑不慎自撞路旁2輛汽車及1輛機車。圖／翻攝自記者爆料網
52歲的羅姓BMW轎車駕駛，今上午11時行經桃園市中壢區中正路1274巷和中正路的交叉路口，疑天雨路滑不慎自撞路旁2輛汽車及1輛機車。圖／翻攝自記者爆料網
52歲的羅姓BMW轎車駕駛，今上午11時行經桃園市中壢區中正路1274巷和中正路的交叉路口，疑天雨路滑不慎自撞路旁2輛汽車及1輛機車。圖／翻攝自記者爆料網
52歲的羅姓BMW轎車駕駛，今上午11時行經桃園市中壢區中正路1274巷和中正路的交叉路口，疑天雨路滑不慎自撞路旁2輛汽車及1輛機車。圖／翻攝自記者爆料網
52歲的羅姓BMW轎車駕駛，今上午11時行經桃園市中壢區中正路1274巷和中正路的交叉路口，疑天雨路滑不慎自撞路旁2輛汽車及1輛機車。圖／翻攝自記者爆料網
52歲的羅姓BMW轎車駕駛，今上午11時行經桃園市中壢區中正路1274巷和中正路的交叉路口，疑天雨路滑不慎自撞路旁2輛汽車及1輛機車。圖／翻攝自記者爆料網

中壢 桃園 自撞

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