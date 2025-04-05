中壢中央路BMW突撞路邊3輛車如打保齡球 整片車門掉地上

52歲的羅姓BMW轎車駕駛今上午11時行經桃園市中壢區中正路1274巷和中正路的交叉路口，疑天雨路滑不慎自撞路旁2輛汽車及1輛機車，造成雙手擦傷，頸部有安全帶勒痕，且胸部有受到撞擊，送醫後無礙，詳細肇事原因將有待警方後續調查釐清。

羅男今上午11時11分許，開車沿中正路往大圳路方向直行時，中正路1274巷和中正路的交叉路口時，不慎撞上停放於路邊的2輛汽車及1輛機車，造成車輛嚴重凹毀，且還有整片門直接掉落，可見當時撞擊力道之大，地上也一堆碎片，場面一片狼藉。