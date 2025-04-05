誇張！高雄女醫院急診室前開走救護車 沿路飆車半小時被攔捕

高市消防局新興分隊救護員今天上午11時28分駕駛救護車載送生命危急病患到高雄榮總，救護員將病患推至急診室時，未拔車鑰匙，就醫的蔡姓女子見狀，竟開走救護車，沿路飆車半小時至鼓山區蓬萊路，警消最後透過定位將蔡攔截圍捕到案。

左營警分局調查，41歲的蔡姓女子今天上午11時28分許前往高雄榮總就醫，但到了急診室，還未就診在急診室外等候時，見消防局新興分隊的救護車送抵生命危急的病患，2名救護員急著以擔架將病患推進急診室救治，未拔救護車鑰匙。

蔡女見救護車上空無一人，竟大膽直接將救護車開走，救護員數10秒走出急診室外，驚見救護車不翼而飛報警。

博愛四路派出所接獲報案，請勤指中心通報線上警組攔截圍捕，消防局則同步回報車輛定位系統位置，警方同時調閱監視器畫面，發現蔡女搭計程車急診室，尚未掛號看診欲離去時，見該救護車車尾門未關閉，便將該車駛離。

蔡女沿路開著救護車，駛往鼓山區蓬萊路，警網透過救護車定位系統，前往攔截，半小時後在高雄港內將蔡女圍捕到案。