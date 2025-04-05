西門町酒醉男怒罵路過韓國留學生 見不理會拿開山刀砍他背
今天清晨，台北市西門町發生砍人案件，韓國申姓留學生與友人經過萬華區昆明街，39歲周姓男子認為留學生在看他，不爽拿出開山刀砍了申姓留學生背部後逃逸。
周男砍人後立即駕駛小客車逃逸，轄區萬華警分局通報線上警網攔捕，不久西門所警員在中山區林森北路、民權東路口攔截酒駕的周嫌，警方在後車廂內查扣作案凶器開山刀，目前接受警方偵訊。
申姓留學生背部刀傷，送中興醫院救護，目前沒有生命危險。
今天清晨6時許，20歲申姓留學生和兩名友人行徑昆明街，周嫌和兩名友人在路邊抽菸聊天，周嫌認為留學生一行人在看他們，怒罵「看三小！」
留學生沒有理會對方繼續行走，周嫌不爽立即跑回車上，拿出開山刀追上留學生一行人，往背部砍了一刀，隨後駕車逃逸。
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