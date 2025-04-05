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影／北市8旬失智婦走失 誤認「電梯是自己家」管理員無助報警

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

82歲陳姓老婦患有失智症，前天從萬華住家外出後走失徘徊近20小時，甚至誤認中山堂附近新建大樓的電梯是自己家，待著不走，管理員無助報警。警方耐心詢問，終於得知她身分，先協助帶至派出所，再通知家人帶回，家人感謝員警在清明連假還如此用心，感激不已。

中正一分局博愛派出所警員陳育群、巫巧萱，3日下午5點多獲報，中山堂附近新建大樓有人走失，到場了解陳婦因失智症關係，誤認大樓電梯是自己的家。

陳婦當時坐在電梯裡，員警起初無法順利對話、得知她身分，多花時間耐心溝通，最後從她說詞以及電腦資料比對，終於找到她身分；她雖然說要自己回家，但員警不放心，先把她帶回派出所，同步通知她家人帶回。

她家屬表示，媽媽2日晚上11點多就不見、找不到人，當下就通報失蹤，很慶幸員警在清明連假期間幫忙找回，感激不已。

警方提醒，家中如有失智長者，務必多加留意並注意其動向，切勿使其單獨外出，可在其身上留存聯絡電話及姓名等緊急聯絡方式，以防走失或發生危險。另也提醒民眾如在路上有遇到類似情形，請立即撥打110，警方將全力協助，持續守護民眾安全。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

台北市一名失智8旬婦人走失，誤認電梯是自己住家坐下休息，員警獲報到場，協助送她回家。記者翁至成／翻攝
台北市一名失智8旬婦人走失，誤認電梯是自己住家坐下休息，員警獲報到場，協助送她回家。記者翁至成／翻攝
中正一分局博愛派出所警員巫巧萱（左）、陳育群（右）清明連假期間，協助失智老婦平安回家。記者翁至成／翻攝
中正一分局博愛派出所警員巫巧萱（左）、陳育群（右）清明連假期間，協助失智老婦平安回家。記者翁至成／翻攝

失智症 家人 電梯

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