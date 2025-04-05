快訊

80歲現役醫師為何不和妻子一起散步？他曝真實原因：更有助健康

西門町驚傳砍人！醉男亂罵沒人理…怒砍路過韓國留學生

金賽綸離世49天...14年摯友女星曬同框畫面哀悼「小傻瓜」太催淚

聽新聞
0:00 / 0:00

信義鄉山老鼠猖獗 警清查100處工寮抓到22名非法移工

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣信義警分局最近執行失聯移工清查，在山區林道工寮查獲22名失聯或逾期移工，全數移送南投專勤隊，南投山區山老鼠盜伐林木猖獗，警方也加強查緝，對收容、媒介失聯移工者，除依違反就業服務法重罰、盜伐林木者將依森林法移送南投地檢署偵辦。

南投縣信義鄉山區有紅檜、扁柏、肖楠等珍貴林木，盜伐情況嚴重，山老鼠並逐漸從台灣本地民眾，轉而以外籍移工為主力，流竄山區，信義警分局去年配合林保署南投分署、保七大隊，查獲數件失聯移工盜伐林木，甚至外籍人士涉嫌詐騙案也有增加趨勢。

為保護林木，淨化山域治安，信義警分局最近執行2次共4天的專案清查行動，動員警力155人次，逐一排查各山區林道100多處工寮，查獲外籍失聯及逾期移工22人，為避免工寮成為容留逃逸移工或囤積盜伐林木的地點，警方也製作相關刑責、檢舉告示張貼在工寮，提醒民眾觸犯刑責。

信義警分局長邱逸樵說，山區派出所警力單薄，所以組合警力執行山域治安查緝行動，查獲非法移工22人，全數移送南投專勤隊。私人工寮如容留、媒介逃逸移工，依違反就業服務法處15萬元至75萬元罰鍰。如做為囤積、搬運、寄藏盜伐林，所有人將依違反森林法處6個月以上5年以下有期徒刑，併科30萬至300萬元罰金。相關檢舉者均有檢舉獎金，期望與信義鄉民共同維護山林治安。

員警到信義鄉山區工寮清查，是否有失聯移工藏匿。圖／警方提供
員警到信義鄉山區工寮清查，是否有失聯移工藏匿。圖／警方提供
信義警分局清查山區工寮，查獲22名失聯移工。圖／警方提供
信義警分局清查山區工寮，查獲22名失聯移工。圖／警方提供
員警到信義鄉山區工寮清查，是否有失聯移工藏匿。圖／警方提供
員警到信義鄉山區工寮清查，是否有失聯移工藏匿。圖／警方提供
員警到信義鄉山區工寮清查，是否有失聯移工藏匿。圖／警方提供
員警到信義鄉山區工寮清查，是否有失聯移工藏匿。圖／警方提供

南投縣 失聯移工 山老鼠

延伸閱讀

屏東賽嘉飛行場玩家降落山區 卡50公尺高樹林間

鐘點移工試辦方案挨批收費高 擬清明連假後上路

今明為穆斯林每年重要節日！ 開齋節、齋戒月介紹一次看懂

公司倒閉 移工被通知「明天不用來了」 請求資遣費勝訴

相關新聞

誇張！高雄女醫院急診室前開走救護車 沿路飆車半小時被攔捕

高市消防局新興分隊救護員今天上午11時28分駕駛救護車載送生命危急病患到高雄榮總，救護員將病患推至急診室時，未拔車鑰匙，...

西門町酒醉男怒罵路過韓國留學生 見不理會拿開山刀砍他背

今天清晨，台北市西門町發生砍人案件，韓國申姓留學生與友人經過萬華區昆明街，39歲周姓男子認為留學生在看他，不爽拿出開山刀...

晾衣物釀禍…竹北社區大樓1家5口一氧化碳中毒送醫 7旬阿嬤昏迷

新竹縣竹北市新泰路某社區大樓今天清晨傳出一家5口一氧化碳中毒案。警消人員到場救出5人，其中78歲李姓婦人陷入昏迷，2人出...

清明節中午年輕人自行車飆國道！台南駕駛人驚見報警

國道1號台南新營北上路段，中午出現一名年輕人騎著自行車在國道高速「飆車」，誇張舉動吸引路過汽車駕駛人目光，有外側車道民眾...

苗栗41歲逆子情緒不穩揍老父 老母勸阻也被水泥塊砸成重傷

苗栗縣通霄鎮41歲馬姓男子疑似精神狀態不佳，昨天深夜10點左右從家中衝向台1線公路，被70歲的父親攔阻在戶外，卻動手毆打...

影／天雨路滑？大漢橋下堤外道 轎車自撞翻覆母子受傷嚇壞

新北市大漢橋下今天上午發生翻車事故，1名婦人開車載小孩行經新莊區重新堤外道接近橋下，不明原因自撞中央分隔島造成翻車4輪朝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。