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信義鄉山老鼠猖獗 警清查100處工寮抓到22名非法移工
南投縣信義警分局最近執行失聯移工清查，在山區林道工寮查獲22名失聯或逾期移工，全數移送南投專勤隊，南投山區山老鼠盜伐林木猖獗，警方也加強查緝，對收容、媒介失聯移工者，除依違反就業服務法重罰、盜伐林木者將依森林法移送南投地檢署偵辦。
南投縣信義鄉山區有紅檜、扁柏、肖楠等珍貴林木，盜伐情況嚴重，山老鼠並逐漸從台灣本地民眾，轉而以外籍移工為主力，流竄山區，信義警分局去年配合林保署南投分署、保七大隊，查獲數件失聯移工盜伐林木，甚至外籍人士涉嫌詐騙案也有增加趨勢。
為保護林木，淨化山域治安，信義警分局最近執行2次共4天的專案清查行動，動員警力155人次，逐一排查各山區林道100多處工寮，查獲外籍失聯及逾期移工22人，為避免工寮成為容留逃逸移工或囤積盜伐林木的地點，警方也製作相關刑責、檢舉告示張貼在工寮，提醒民眾觸犯刑責。
信義警分局長邱逸樵說，山區派出所警力單薄，所以組合警力執行山域治安查緝行動，查獲非法移工22人，全數移送南投專勤隊。私人工寮如容留、媒介逃逸移工，依違反就業服務法處15萬元至75萬元罰鍰。如做為囤積、搬運、寄藏盜伐林，所有人將依違反森林法處6個月以上5年以下有期徒刑，併科30萬至300萬元罰金。相關檢舉者均有檢舉獎金，期望與信義鄉民共同維護山林治安。
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