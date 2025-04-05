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清明節中午年輕人自行車飆國道！台南駕駛人驚見報警

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

國道1號台南新營北上路段，中午出現一名年輕人騎著自行車在國道高速「飆車」，誇張舉動吸引路過汽車駕駛人目光，有外側車道民眾經過嚇到報警。國道四大隊表示，獲報派員道場時單車騎士已不在不知去向，沒有人員傷亡，呼籲民眾看到類似狀況不要分心觀望以免發生意外。

報案民眾稱，騎士在路肩、車速非常快，因為他們路過騎士不用減速都能夠拍照。而即使從最近的下營系統交流道上國道，至少也騎了10多公里。從車後掛架還有背包來看，應該是騎長途旅行，全程沒有結束或停下來應該沒有迷路。

民眾表示，中午新營路段車還很多，沒塞車，速度都很快，騎腳踏車這樣子上國道這樣不僅自己非常危險，也有可能造成路過駕駛人分心發生事故。

警方表示，接到110轉來報案時、通報現場已經接近新營交流道，研判該騎士應該已經下新營交流道，沒有造成任何人員傷亡。因為沒有當場查獲，而且沒有車牌或明顯特徵，很難追究。只能呼籲民眾不要拿自己和他人的生命安全開玩笑。

清明節有人騎腳踏車上國道，台南路段駕駛人驚嚇報警。圖／讀者提供
清明節有人騎腳踏車上國道，台南路段駕駛人驚嚇報警。圖／讀者提供

單車 國道 塞車

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