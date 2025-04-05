清明節中午年輕人自行車飆國道！台南駕駛人驚見報警

國道1號台南新營北上路段，中午出現一名年輕人騎著自行車在國道高速「飆車」，誇張舉動吸引路過汽車駕駛人目光，有外側車道民眾經過嚇到報警。國道四大隊表示，獲報派員道場時單車騎士已不在不知去向，沒有人員傷亡，呼籲民眾看到類似狀況不要分心觀望以免發生意外。

報案民眾稱，騎士在路肩、車速非常快，因為他們路過騎士不用減速都能夠拍照。而即使從最近的下營系統交流道上國道，至少也騎了10多公里。從車後掛架還有背包來看，應該是騎長途旅行，全程沒有結束或停下來應該沒有迷路。

民眾表示，中午新營路段車還很多，沒塞車，速度都很快，騎腳踏車這樣子上國道這樣不僅自己非常危險，也有可能造成路過駕駛人分心發生事故。