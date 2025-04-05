影／天雨路滑？大漢橋下堤外道 轎車自撞翻覆母子受傷嚇壞

新北市大漢橋下今天上午發生翻車事故，1名婦人開車載小孩行經新莊區重新堤外道接近橋下，不明原因自撞中央分隔島造成翻車4輪朝天，母子二人均被救護車送醫。開車的婦人說，可能因為天雨路滑。

上午天空下著細雨，大漢溪畔的重新堤外道速限只有50公里，48歲林姓婦人開車載13歲兒子由樹林往二重疏洪道方向行駛，接近大漢橋下之前剛過一個幅度不大的右彎道，道路即恢復筆直。