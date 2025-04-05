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影／天雨路滑？大漢橋下堤外道 轎車自撞翻覆母子受傷嚇壞

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市大漢橋下今天上午發生翻車事故，1名婦人開車載小孩行經新莊區重新堤外道接近橋下，不明原因自撞中央分隔島造成翻車4輪朝天，母子二人均被救護車送醫。開車的婦人說，可能因為天雨路滑。

上午天空下著細雨，大漢溪畔的重新堤外道速限只有50公里，48歲林姓婦人開車載13歲兒子由樹林往二重疏洪道方向行駛，接近大漢橋下之前剛過一個幅度不大的右彎道，道路即恢復筆直。

監視器拍到婦人開車過彎之後直行，行車緩緩向左偏移，左邊車胎已經越過車道邊線，接著輪胎擦撞中央分隔島邊緣猛然彈開翻覆，整輛車向前拋甩滑行，母子倆自行脫困爬出車外飽受驚嚇，身上多處擦挫傷由救護車送往板橋亞東醫院急診。車禍原因後續由警方鑑識調查。

大漢橋下今天上午發生翻車事故，1名婦人開車載小孩行經新莊區重新堤外道接近橋下，不明原因自撞中央分隔島造成翻車4輪朝天，母子二人均被救護車送醫。開車的婦人只說：可能因為天雨路滑。記者林昭彰／翻攝
大漢橋下今天上午發生翻車事故，1名婦人開車載小孩行經新莊區重新堤外道接近橋下，不明原因自撞中央分隔島造成翻車4輪朝天，母子二人均被救護車送醫。開車的婦人只說：可能因為天雨路滑。記者林昭彰／翻攝
大漢橋下的重新堤外道中央分隔島設計。圖／翻攝Google地圖
大漢橋下的重新堤外道中央分隔島設計。圖／翻攝Google地圖
大漢橋下今天上午發生翻車事故，1名婦人開車載小孩行經新莊區重新堤外道接近橋下，不明原因自撞中央分隔島造成翻車4輪朝天，母子二人均被救護車送醫。開車的婦人只說：可能因為天雨路滑。記者林昭彰／翻攝
大漢橋下今天上午發生翻車事故，1名婦人開車載小孩行經新莊區重新堤外道接近橋下，不明原因自撞中央分隔島造成翻車4輪朝天，母子二人均被救護車送醫。開車的婦人只說：可能因為天雨路滑。記者林昭彰／翻攝

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