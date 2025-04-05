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影／行人地獄！基隆七堵這路口 半月來2婦走斑馬線被撞飛摔傷

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市七堵區自治街、開元路口並無紅綠燈號誌，但畫有綠斑馬行人穿越道，因臨近菜市場周邊人車多，最近半月連續發生2名婦人走斑馬線時分別被機車、汽車撞飛摔傷送醫。民眾質疑行人地獄再現。警方表示，已加強取締汽機車未禮讓行人。

昨有網友在基隆某臉書社群貼文，指婦人在七堵區自治街、開元路口被撞傷，當時婦人走在斑馬路上，七堵不該是行人地獄，機車騎士需要被譴責，希望七堵的用路人不要再發生這樣的不幸。

據調查，該路口近半月連續發生兩起行人走在斑馬線被撞傷事故，第一起3月19日上6時，一名機車騎士及婦人都摔傷倒地，經查是機車行經斑馬線未禮婦人釀禍。

第二起是4月3日中午12時，同地點另名婦人過斑馬線被時，被一輛急行的小客車撞飛，整個人坐在引擎蓋上再彈飛掉落受傷，小客車緊急停在斑馬線上。

警方調查，該路口並無紅綠燈號誌，因附近是菜市場，周邊人車多，雖然地上畫有綠斑馬，但可見到民眾過馬路時常有汽機車經過，有的會禮讓，但也有不直衝而過，出現險象環生畫面。

警方說，3月19日機車行經行人穿越道，不暫停讓行人先行通過，導致行人受傷，已依道路交通管理處罰條例處7200元罰鍰並吊扣駕駛執照1年，已加強取締汽機車未禮讓行人，針對汽機車駕駛未禮讓行人案件都會依法開罰。

基隆自治街、開元路口半月來，發生2婦人走斑馬線被撞飛摔傷。記者游明煌／翻攝
基隆自治街、開元路口半月來，發生2婦人走斑馬線被撞飛摔傷。記者游明煌／翻攝

紅綠燈 行人地獄

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