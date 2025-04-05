苗栗41歲逆子情緒不穩揍老父 老母勸阻也被水泥塊砸成重傷

苗栗縣通霄鎮41歲馬姓男子疑似精神狀態不佳，昨天深夜10點左右從家中衝向台1線公路，被70歲的父親攔阻在戶外，卻動手毆打父親，連66歲母親要上前勸架，也被兒子撿拾路邊石塊痛砸成重傷。警方接獲路人通報趕往，抵達時馬男仍在現場，也承認攻擊雙親，被警方依殺害直系尊親屬未遂、傷害、家庭暴力等罪嫌移送檢方偵辦，並聲請緊急保護令。

苗栗縣消防局表示，昨晚10點33分接獲通報，通霄鎮五南里中山路（台1線公路）有老婦人受傷，派遣通霄消防分隊救護車趕往，到達現場發現劉姓老婦半坐半臥在地上，頭部有撕裂傷、臉頰紅腫疼痛，救護人員評估後立即給予清理傷口、止血包紮後送往苑裡李綜合醫院救治。

劉姓老婦送醫檢查，頭部鈍傷併創傷性硬腦膜下出血、顏面骨閉鎖性骨折、頸腹部挫傷，馬父左下肢有擦挫傷。

馬姓男子攻擊雙親的現場留有一塊長達30公分、寬近9公分的石塊，類似混凝土碎塊，他過去沒有家暴紀錄，也沒有領取身心障礙手冊，警方將為兩名老人家聲請緊急保護令。

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