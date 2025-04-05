影／男花生糖卡喉陷車陣 台南警鳴笛開車送醫驚險搶命

清明連假前夕，2日下班尖峰時段，台南有婦人神色慌張帶著孫子跑進歸仁警分局文賢派出所，稱先生吞嚥花生糖卡住咽喉，呼吸困難，亟需緊急送醫，求助警方幫忙，員警見情況危急開警車全程開起警報廣播，5分鐘內安全載送至醫院就診脫險，林姓男子更親至派出所致謝。

4月2日下午6時許，正值連假下班前夕，林男妻子攜孫子慌張跑進文賢所求助，說先生因吞嚥花生糖卡住咽喉，呼吸困難，表情痛苦，須立即趕赴醫院。然而，路上卻是滿滿的下班、返鄉車潮，車速遲緩，她心急如焚，希望警方能伸出援手。

文賢所副所長林昱瑞、警員郭昌其見狀立即開巡邏車載林男、妻子及孫子一同前往台南市立醫院，員警全程開始警報器，並用廣播器呼喊「前方車輛先靠右，謝謝！謝謝！」並不斷安撫車上的婦人和男子。原本前往醫院近5公里，需耗時15分鐘的路程，僅花5分鐘就平安抵達醫院。