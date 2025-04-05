快訊

西門町驚傳砍人！醉男亂罵沒人理…怒砍路過韓國留學生

金賽綸離世49天...14年摯友女星曬同框畫面哀悼「小傻瓜」太催淚

影／男花生糖卡喉陷車陣 台南警鳴笛開車送醫驚險搶命

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

清明連假前夕，2日下班尖峰時段，台南有婦人神色慌張帶著孫子跑進歸仁警分局文賢派出所，稱先生吞嚥花生糖卡住咽喉，呼吸困難，亟需緊急送醫，求助警方幫忙，員警見情況危急開警車全程開起警報廣播，5分鐘內安全載送至醫院就診脫險，林姓男子更親至派出所致謝。

4月2日下午6時許，正值連假下班前夕，林男妻子攜孫子慌張跑進文賢所求助，說先生因吞嚥花生糖卡住咽喉，呼吸困難，表情痛苦，須立即趕赴醫院。然而，路上卻是滿滿的下班、返鄉車潮，車速遲緩，她心急如焚，希望警方能伸出援手。

文賢所副所長林昱瑞、警員郭昌其見狀立即開巡邏車載林男、妻子及孫子一同前往台南市立醫院，員警全程開始警報器，並用廣播器呼喊「前方車輛先靠右，謝謝！謝謝！」並不斷安撫車上的婦人和男子。原本前往醫院近5公里，需耗時15分鐘的路程，僅花5分鐘就平安抵達醫院。

員警聽到急診室護理師確認林男已脫離險境，這才鬆了一口氣，放心返回派出所。林男就診後康復脫險，也立即前往文賢所感謝員警及時協助，挽回寶貴生命。

員警見林男情況危急，開警車全程開起警報廣播，5分鐘內安全載送至醫院就診脫險。圖／讀者提供
員警見林男情況危急，開警車全程開起警報廣播，5分鐘內安全載送至醫院就診脫險。圖／讀者提供
員警聽到急診室護理師確認林男已脫離險境，這才鬆了一口氣，放心返所。圖／讀者提供
員警聽到急診室護理師確認林男已脫離險境，這才鬆了一口氣，放心返所。圖／讀者提供

台南 警報

延伸閱讀

來台旅遊遇橫禍…日本婦人走高雄人行道遭撞 急救16天仍喪命

13歲無照騎車載15歲 疑過彎車速太快摔車少年1死1傷

八斗子居民午夜被吵醒 海科館警報器啟動大響廣播避難

劉嘉玲35年前綁架案有內幕！代罪羔羊疑被拍裸照　網怒二度傷害

相關新聞

誇張！高雄女醫院急診室前開走救護車 沿路飆車半小時被攔捕

高市消防局新興分隊救護員今天上午11時28分駕駛救護車載送生命危急病患到高雄榮總，救護員將病患推至急診室時，未拔車鑰匙，...

西門町酒醉男怒罵路過韓國留學生 見不理會拿開山刀砍他背

今天清晨，台北市西門町發生砍人案件，韓國申姓留學生與友人經過萬華區昆明街，39歲周姓男子認為留學生在看他，不爽拿出開山刀...

晾衣物釀禍…竹北社區大樓1家5口一氧化碳中毒送醫 7旬阿嬤昏迷

新竹縣竹北市新泰路某社區大樓今天清晨傳出一家5口一氧化碳中毒案。警消人員到場救出5人，其中78歲李姓婦人陷入昏迷，2人出...

清明節中午年輕人自行車飆國道！台南駕駛人驚見報警

國道1號台南新營北上路段，中午出現一名年輕人騎著自行車在國道高速「飆車」，誇張舉動吸引路過汽車駕駛人目光，有外側車道民眾...

苗栗41歲逆子情緒不穩揍老父 老母勸阻也被水泥塊砸成重傷

苗栗縣通霄鎮41歲馬姓男子疑似精神狀態不佳，昨天深夜10點左右從家中衝向台1線公路，被70歲的父親攔阻在戶外，卻動手毆打...

影／天雨路滑？大漢橋下堤外道 轎車自撞翻覆母子受傷嚇壞

新北市大漢橋下今天上午發生翻車事故，1名婦人開車載小孩行經新莊區重新堤外道接近橋下，不明原因自撞中央分隔島造成翻車4輪朝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。