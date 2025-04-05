晾衣物釀禍…竹北社區大樓1家5口一氧化碳中毒送醫 7旬阿嬤昏迷

新竹縣竹北市新泰路某社區大樓今天清晨傳出一家5口一氧化碳中毒案。警消人員到場救出5人，其中78歲李姓婦人陷入昏迷，2人出現頭暈、嘔吐等現象，其餘2名患者無症狀，目前均已送醫治療。

新竹縣消防局指出，今天清晨獲報新泰路某社區大樓有急病案，消防人員趕抵時發現，78歲李姓婦人已陷入昏迷，同住的20歲羅女跟16歲羅姓少年分別出現頭暈、噁心嘔吐症狀，23歲陳男和2歲陳姓女童意識清楚，為確保安全，已將5人送醫救治觀察。

新竹縣消防局表示，現場消防人員使用一氧化碳及五用氣體偵測器檢測，測得一氧化碳數值為200至300ppm，且稍早該戶住戶有使用熱水器之情形，消防人員查看現場熱水器為屋外型、自然排氣式（RF熱水器），安裝在陽台但陽台有加裝窗戶。

消防人員現場實測熱水器，發現室內一氧化碳濃度隨即升高，雖窗戶有開啟，但該處有晾掛衣物，導致無法正常通風，研判故該案件為明顯熱水器安裝錯誤案例。

新竹縣消防局提醒，一氧化碳是一種無色無味的氣體，對血液中血紅素的結合力為氧氣的200至250倍，因此會取代氧氣搶先與血紅素結合，而形成一氧化碳血紅素（COHb），降低血紅素帶氧能力，這時體內組織無充足含氧，因而產生各種一氧化碳中毒的症狀。

也因中毒後的症狀不易被察覺，一般人在吸入一氧化碳後，經常會有疲倦、昏眩等不適症狀，往往在中毒而不自覺的狀況下，在昏迷中死亡。居家產生一氧化碳經常是由於場所通風不良，瓦斯在氧氣不足的情況下燃燒不完全所致。