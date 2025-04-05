影／移動神主牌…基隆小黃運將酒後逆向猛撞 目擊者：整輛車飛起來

50多歲陳姓計程車司機今天一早7點多，涉嫌酒後駕駛計程車行經基隆市安樂路一段時，突逆向跨越車道猛撞停在路邊一輛黑色休旅車，把車往後推了十多公尺。附近民眾被巨大聲響吵醒，目擊者說，「整輛車被撞飛起來」。警方到場聞到酒味，酒測值超標，將他上銬帶回，依公共危險罪究辦。

目擊民眾表示，當時聽到很大一聲的撞擊聲，打開窗戶查看，發現一輛計程車逆向撞向停在路邊一輛黑色休旅車，休旅車很大還被撞到「整輛車都飛起來」，往後一直被推移，還有機車也被撞倒。

「早上7點多，大家都還在睡覺，很早，聲音很大聲，左右鄰居都被巨響嚇醒，下來看怎麼回事！」民眾說，司機的頭自己去撞擋風玻璃整個碎裂，可見力道之大。

民眾說，「這司機真的是移動神主牌，吃安眠藥還喝酒開車，還好沒撞到人。」

陳撞車後還移動車，警方到場後他向警方供稱，有吃兩顆安眠藥、兩瓶啤酒，可能因此撞上，他有下車休旅車窗戶，但沒有人回應，並沒有肇逃。

警方說，陳男雖然有移動現場，但是沒有離開現場，所以不算是肇事逃逸，目前採證調查處理，將依公共危險、毀損等罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康