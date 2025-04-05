老鼠啃咬舊電線 新店動物之家遭祝融嗆死1貓

一名網友在近日到餐廳用餐時，將車輛停放於特約停車場，並且確保停放在標示清楚且安全的停車格內。然而，他卻被警察開單。他不解在合法停車格內為何會被開單，警察回應稱，停車格設計不當，導致車輛後部超出格子，進而侵佔人行道，屬違規停車。因此開單。引起網友熱議。內行人也表示警察開單並沒錯。

2025-04-05 09:48