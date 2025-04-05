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老鼠啃咬舊電線 新店動物之家遭祝融嗆死1貓

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

新北市新店動物之家於3月30日下午發生火警，新北市動保處說明，當日下午3點10分，工作人員巡房時發現貓隔離室有濃煙竄出，立即通報119並切斷電源。動保處指出，火勢於3點20分由工作人員撲滅，隨後消防人員與救護車抵達現場，初步研判火警起因為電線老舊，遭老鼠啃咬後引發電線走火。

動保處統計，當時現場共收容8隻貓，1隻因嗆傷送醫後於隔日不幸死亡，另1隻仍在治療中，其他6隻貓則健康狀況穩定，已轉移至其他收容場所安置。消防單位於3月31日現場鑑識，燃燒面積約為一平方公尺，相關報告尚未出爐，目前已著手檢查與改善全館電路安全。

針對外界關注的火災處理與管理問題，動保處表示，新店動物之家消防設備配置符合現行消防法規，並每年定期申報。今年5月將再次辦理消防設備申報作業。針對火警起因與過程，消防局已調查中，並將監視器畫面納入分析，待報告完成後將進一步對外說明。

新北市議員戴瑋姍質疑火警資訊不透明，並呼籲市府公開監視器畫面與完整調查結果，釐清事發時的管理狀況、消防設備配置、與收容動物傷亡情形等。市府表示將配合各方監督意見，全面檢視轄內8處動物之家設施與管理制度，避免類似事件重演。

新北市動保處說，新店動物之家為30至40年的老舊建物，目前已完成建照核准與地方說明會，正分階段規劃改建前的水土保持與建築工程。火災發生後，館內所有電力系統已全面檢視，將持續改善設施安全，提升收容環境品質。

新北市新店動物之家於3月30日下午發生火警。圖／戴瑋姍粉專翻攝
新北市新店動物之家於3月30日下午發生火警。圖／戴瑋姍粉專翻攝

動物之家 火災

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