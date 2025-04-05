影／綠博遊園車撞死人司機6萬交保 家屬招魂悲喊：縣府責任最大

新北市78歲游姓老翁和妻子昨與家人到宜蘭綠博遊玩，遭陳姓司機駕駛的遊園火車衝撞，游男死亡、妻子全身多處骨折，家屬今到現場招魂，悲痛指稱「縣府責任最大」。縣府表示，小火車煞車失靈衝到人行走道，縣府絕對會負起應有責任。

事故現場距離大門口不遠，昨天下午1時30分游家人已要離開園區，卻因小火車煞車失靈，從後方衝撞造成死傷。游男子孫今早到現場招魂，仍無法接受家人快樂同遊，父親竟然在綠博園區被撞死的事實。

游的兒子說，當時小火車沒有煞車直接從後面衝過來，他的女兒及時跳過水溝，但父母已7、80歲，聽到喇叭聲回頭一看根本來不及，車子直接撞下去、輾過去，把父親捲入車底，母親也重傷，多處骨折還躺在加病房。

家屬氣憤，現場沒有人車分道，又是小斜坡，質疑縣府規畫不當一定要負最大責任，並說，廠商也有責任，司機昨天有道歉但他們不接受。此案經檢方複訊後，依過失致死罪嫌諭知陳男6萬元交保。

縣府農業處長李新泰再次鞠躬向家屬及社會大眾道歉，表示昨天已派員陪同家屬，醫療及後事部分都會協助陪伴，檢調正調查事故原因，縣府絕對會負起責任，不會推諉。

李新泰表示，小火車在試營運期間，及活動開始後的開園前、休園後都有檢視，小火車活動期間已完全停駛，其他設施都會再次檢視，一定要給來綠博的遊客安全環境。

主辦單位蘭陽農業發展基金會副執行長許名輝說，大門到候車亭都是人行走道，禁止車輛行駛，候車亭過後有很清楚的人車分道，工作人員也會提醒民眾走人行紅磚道。

他表示，發生意外處是人行區，根據昨天司機說法及場勘，小火車可能在候車亭前方緩坡失去煞車，重大加速度後踩不住，沿途大喊失去煞車，也有拉手煞車，仍無法停下才會撞到人。

綠博今天休園一天檢視所有設備安全，台北袁小姐一早仍到園區，她說，已完成預約，人也來了，就想來看一下，雖然昨天發生事故，但她覺得就是意外，主辦單位用心辦活動，臨時關閉覺得有點可惜。