清明祭祖懶得排隊買 台南男順走掛機車春捲帶回擺供桌

台南有人昨上午赴安平菜市場買4個春捲後掛在機車上，隨後騎車到郡平路購物，返回時發現春捲不翼而飛，報警處理，台南市警四分局調閱監視器，循線發現50歲郭姓男子涉嫌竊取，在其住處供桌上找到春捲，他說，清明時節春捲店家大排長龍不好買，才臨時起意。

第四分局育平派出所員警昨獲報，有人稱購買4個春捲，並將袋子掛在機車上後下車購物，返回時卻發現春捲不見了。員警到場後，立即調閱現場監視器畫面，發現1名男子騎車經過現場，順手將掛於車上的春捲取走。

警方隨即依車牌查詢，並前往郭男住處尋找，當場在其家中供桌上發現遭竊的4個春捲後，通知他到案說明。

他表示，因清明時節春捲店家大排長龍不好買，恰巧經過該處見機車上有一袋春捲，臨時起意將春捲帶回家供奉祖先。警方詢問後依涉竊盜罪嫌，將他函送台南地檢署偵辦。

第四分局表示，許多民眾習慣將購買的餐點或隨身物品掛在機車掛鉤上，這樣的小動作可能讓不法之徒有機可乘。提醒大家提高警覺，離開機車時，應將貴重物品妥善收納。