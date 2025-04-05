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台中餐廳吃飯...車放停車格內被警開單傻眼 內行曝理由稱：警察沒錯

聯合新聞網／ 綜合報導

一名網友在近日到餐廳用餐時，將車輛停放於特約停車場，並且確保停放在標示清楚且安全的停車格內。然而，他卻被警察開單。圖／截自Google Map
一名網友在近日到餐廳用餐時，將車輛停放於特約停車場，並且確保停放在標示清楚且安全的停車格內。然而，他卻被警察開單。圖／截自Google Map
一名網友在近日到餐廳用餐時，將車輛停放於特約停車場，並且確保停放在標示清楚且安全的停車格內。然而，他卻被警察開單。他不解在合法停車格內為何會被開單，警察回應稱，停車格設計不當，導致車輛後部超出格子，進而侵佔人行道，屬違規停車。因此開單。引起網友熱議。內行人也表示警察開單並沒錯。

網友在臉書「爆料公社公開版」發文指出，他4月3日到台中某餐廳用餐時，將車子停在軍福16路與17路的特約停車場的停車格內，結果被警察開單，警方表示有通知過業者該停車格設計有問題，這樣停車子後部已經在人行道上，所以是違規，並跟原PO說要向業者反映並解決問題。

原PO認為有兩地方不合理，第一是，私人停車場是向主管機關市政府交通局合法請設立，他們這樣畫停車格為什麼可以通過？格子長度明顯不符規定。第二，警察應該是要主管機關、業者反應要求改善。他也呼籲大家有去那邊停車要小心。

此文一出後，馬上引起熱議，不少內行人表示警方沒做錯，是業者問題，「警察只針對違法行為人，至於違法行為人是因為第三人而善意不知情違法，是違法行為人與第三人之間的關係」、「停在非法標線，然後他開單，完全沒問題。」、「業者的問題，他們應該要吸收你的罰單」。

停車格 罰單 警察 餐廳

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