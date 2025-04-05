高市沿海路施工釀6騎士摔車1死 在地人曝：那條路像天堂路

高市沿海二路興建貨車專用道拓寬工程，機車道施工並重鋪，但工程尚未驗收即臨時通車，因水溝蓋和柏油路面有高低6、7公分落差，3月19日上午造成6名機車騎士摔車，其中1男傷重不治；當地民眾曝實況「騎那條路膽顫心驚，好像天堂路，超恐怖！」

根據了解，沿海路自興建貨車專用道以來，因機車道沿線也一併施工重鋪，因水溝蓋和柏油路面有高低6、7公分落差，上月已連續發生數起機車騎士自摔的車禍事故，其中3月19日上午7時至8時前後，同一時段就有6名機車騎士疑因車身碰到高低落差，相繼摔車。

其中一名30歲的張姓男子摔車後，疑因脊椎斷裂，送醫搶救，延至2天後仍宣告不治。

張男的妹妹在臉書社團「高雄大寮大小事」、「林園大小事」貼文指，家人於3月19日早上8時20分左右在沿海二路、中鋼東門往中林路上因施工問題摔車而死亡。

張男妹妹盼有好心人能在哥哥發生車禍的時間點前後，提供機車道行車記錄器畫面，或當天或最近在事故地點同樣受傷的人也可告知。張男的妹妹並指出，據她所知，當天有至少5起機車摔傷事件是因為這個路面問題導致。

貼文引發不少常騎機車經過沿海路的網友回應，有網友指，「這路真的好危險，那天騎車時怎麼一直線到中林路時，突然變成人行道，真的差點反應不及，真的是太爛了」、「騎那條路真的是膽顫心驚，好像天堂路一樣，超恐怖的，道路縮減，機車又爭道」。

有網友則表示，「騎那條路真的是膽顫心驚 好像天堂路一樣 超恐怖的 道路縮減 機車又爭道」、「沿海路不知在修什麼機車道，如果騎快一點又改道，真的是車禍一大堆」、「騎那條路超可怕，路面不平、道路減縮，還一堆人騎超快」；有網友則調侃「修很久很久了，時間都可以建高速公路了，挺邁邁忍耐一點」。

另有網友認為，「施工未完成即開放行駛，也沒警告標誌，建議立即現場照相存證，防止施工單位動手腳，然後提起國賠，雖然是承包商的責任，高雄市政府也難脫身」。

根據小港警分局調查，3月19日7時52分許於小港區沿海二路10號對面南下機車道路段，同一時段陸續發生6起機車騎士自摔案件，6人均為男性，年齡分別介於30歲至38歲。

6名機車騎士其中5人摔車後身體擦挫傷，但30歲的張姓男子，因摔車時，疑因傷到脊椎，經送醫搶救，延至3月21日傷重不治。

雖警方指出，車禍事故詳細肇責仍待交通大隊釐清，但高雄地檢署檢察官已介入偵辦，包括現場施工工程師與廠商負責人均被依過失致死及過失傷害等罪嫌接受調查。