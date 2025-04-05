基隆暖暖社區地下停車場火燒車 老翁酒駕撞牆燒胎引燃

基隆66歲鄭姓男子昨晚8點多酒後到過港路一處社區地下停車場開車要外出，失控撞牆還猛踩油門導致輪胎高速摩擦地面冒出大量濃煙引發火警，消防人員將鄭男救出，警方發現他全身酒氣，酒測值0.48毫克，今天將依公共危險罪嫌移送偵辦。

基隆市消防局昨晚8點多獲報，過港路羅傑摩爾大型社區地下室發生火燒車，濃煙竄出，消防隊到達現場後進入地下2樓發現一輛車撞到地下室牆壁，駕駛還在車內，引擎起火，冒出陣陣的濃煙，地下室濃煙密布。消防人員立刻進行灌救將火撲滅，也把車內鄭姓駕駛救出，並疏散大樓住戶。

市警第三分局八堵分駐員警趕至，鄭男駕駛自小客車自撞右側停車場樑柱，造成車身冒煙，警方於交談時發現酒味，對鄭男實施呼氣酒精測試，帶回偵辦，鄭男坦承有喝酒。警方今天凌晨訊後將依公共危險罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

消防人員說，自小客車撞上牆壁後駕駛仍猛踩油門，輪軸持續運作，致輪胎高速摩擦燒毀，引擎室燒起來，水箱被燒乾，不斷冒出濃煙，導致地下室濃煙密布。