熟食雞肉攤排隊人龍擋到隔壁肉攤 老闆火大持鐵條砸攤
彰化市市場內林姓雞肉攤年輕老闆今天因不滿隔壁賣熟食雞肉的攤子排滿人潮，擋到他的攤子，發火拿起鐵條把鄰攤的玻璃櫥窗敲破，被害人報警處理，彰化警方依恐嚇及毀損罪將林男函送法辦。
「你擋我財路、我就斷你財路」這起攤商糾紛影音也被po在爆料公社，彰化市三民市場內今天上午7點發生攤商糾紛，因清明連假要拜拜，熟食雞肉攤一早生意就非常好，排了長長人龍，但隔壁生鮮雞肉攤被人龍擋到。
生鮮雞肉攤年輕老闆林男先是喃喃抱怨說「他把我攤子前圍這樣，我要怎麼做生意？」，愈說愈生氣，又說「還是我去把他的攤子敲破，不讓他做了」，一旁攤商見他拿起鐵條朝隔壁熟食雞肉攤走去時，還出言相勸說「你不要這樣」，但林男還是在眾目睽睽下以鐵條敲破鄰攤的玻璃櫥窗，讓排隊的客人也嚇到。
受害攤商向警方報案後，警方傳訊林男到案說明，林男表示，是氣已經抱怨隔壁攤長長排隊人潮擋在他攤子前，讓他沒辦法做生意，但隔壁老闆也不疏導排隊客人，只顧自己做生意，他才會一時失控，不過警方仍依恐嚇及毀損罪將林男函送彰化地檢署偵辦。
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