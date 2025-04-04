綠博遊園車撞遊客釀死傷 受害者最高可獲600萬元理賠

宜蘭綠色博覽會電動遊園小火車今天疑似煞車失靈，衝撞遊客造成一對老夫妻一死一傷，是活動開辦以來最嚴重事故，縣府致歉，宣布明天休園檢驗設備安全，後續將啟動公共意外責任險理賠機制，受害者最高可獲得600萬元理賠。

綠博主辦單位晚間發表聲明對不幸事件表示哀悼，並向罹難者及其家屬致歉。縣府表示，電動遊園車是為了紓解假日遊園人潮，與業者互惠合作，聘雇合法司機駕駛，契約裡要求廠商必須依照「非固定式機械遊樂設施管理辦法」投保公共意外責任險，每位受害者最高可獲得600萬元理賠。