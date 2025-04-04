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綠博遊園車撞遊客釀死傷 受害者最高可獲600萬元理賠

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭綠色博覽會電動遊園小火車今天疑似煞車失靈，衝撞遊客造成一對老夫妻一死一傷，是活動開辦以來最嚴重事故，縣府致歉，宣布明天休園檢驗設備安全，後續將啟動公共意外責任險理賠機制，受害者最高可獲得600萬元理賠。

綠博主辦單位晚間發表聲明對不幸事件表示哀悼，並向罹難者及其家屬致歉。縣府表示，電動遊園車是為了紓解假日遊園人潮，與業者互惠合作，聘雇合法司機駕駛，契約裡要求廠商必須依照「非固定式機械遊樂設施管理辦法」投保公共意外責任險，每位受害者最高可獲得600萬元理賠。

主辦單位表示，將全力督促業者履行理賠義務，確保受害者及家屬獲得妥善的補償。事故發生後，園區立即停止該型號電動遊園火車的運行，並同步展開全面檢查 ，明天也將暫停開放園區，再次進行設備的徹底檢驗與安全評估，未來將進一步檢討相關管理機制，並強化安全監管，確保類似事件不再發生。

宜蘭綠色博覽會電動遊園車衝撞遊客造成一死一傷，主辦單位表示，受害者最高可獲得600萬元理賠。記者林佳彣／攝影
宜蘭綠色博覽會電動遊園車衝撞遊客造成一死一傷，主辦單位表示，受害者最高可獲得600萬元理賠。記者林佳彣／攝影
宜蘭綠色博覽會電動遊園車衝撞遊客造成一死一傷，主辦單位表示，受害者最高可獲得600萬元理賠。記者林佳彣／攝影
宜蘭綠色博覽會電動遊園車衝撞遊客造成一死一傷，主辦單位表示，受害者最高可獲得600萬元理賠。記者林佳彣／攝影

受害者 火車 綠色博覽會

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