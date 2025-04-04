貨車司機打工開綠博小火車 失控撞遊客1死1傷檢警偵辦

2000年起登場的宜蘭綠色博覽會今天下午發生遊園電動小火車疑似煞事失靈撞遊客，造成一死一傷意外，是綠博開辦以來最嚴重事故。宜蘭檢警迅速展開偵辦，初步了解，陳姓小火車司機酒測值為0，整起案件朝過失致死罪方向偵辦。

據了解，小火車駕駛為45歲的陳姓司機，他原本是貨車司機，暫時到綠色博覽會打工。因小火車採空氣煞車，當時他發現電量較不足，正要開回充電卻踩不到煞車，又因一路下坡，失控撞到人。

宜蘭綠色博覽會從2000年開辦，僅在2020年因為疫情停辦一年，今年邁入第25屆，小火車今天撞到新北市游姓老夫妻，造成一死一傷，是開辦以來最嚴重事故。