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貨車司機打工開綠博小火車 失控撞遊客1死1傷檢警偵辦

聯合報／ 記者林佳彣王燕華／宜蘭即時報導

2000年起登場的宜蘭綠色博覽會今天下午發生遊園電動小火車疑似煞事失靈撞遊客，造成一死一傷意外，是綠博開辦以來最嚴重事故。宜蘭檢警迅速展開偵辦，初步了解，陳姓小火車司機酒測值為0，整起案件朝過失致死罪方向偵辦。

據了解，小火車駕駛為45歲的陳姓司機，他原本是貨車司機，暫時到綠色博覽會打工。因小火車採空氣煞車，當時他發現電量較不足，正要開回充電卻踩不到煞車，又因一路下坡，失控撞到人。

宜蘭綠色博覽會從2000年開辦，僅在2020年因為疫情停辦一年，今年邁入第25屆，小火車今天撞到新北市游姓老夫妻，造成一死一傷，是開辦以來最嚴重事故。

宜蘭地檢署檢察官洪景明下午到現場進行勘驗，接著到蘇澳榮民醫院相驗死者。他表示，會針對現場的物證、監視器、車輛等做詳細鑑識，並調閱車輛維修、駕駛紀錄，確認車輛的來源、平常的保養狀況、性能等，不會放棄任何跡證，也會請公正單位鑑定，完整調查盡全力釐清事故真相。

宜蘭綠色博覽會今天下午發生遊園小火車失控撞死遊客事故，是開辦以來最嚴重意外，檢警趕到現場採樣調查，釐清原因。記者林佳彣／攝影
宜蘭綠色博覽會今天下午發生遊園小火車失控撞死遊客事故，是開辦以來最嚴重意外，檢警趕到現場採樣調查，釐清原因。記者林佳彣／攝影
宜蘭綠色博覽會今天下午發生遊園小火車失控撞死遊客事故，是開辦以來最嚴重意外，檢警趕到現場採樣調查，釐清原因。記者林佳彣／攝影
宜蘭綠色博覽會今天下午發生遊園小火車失控撞死遊客事故，是開辦以來最嚴重意外，檢警趕到現場採樣調查，釐清原因。記者林佳彣／攝影

宜蘭 火車 綠色博覽會

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