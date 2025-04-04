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宜蘭綠博小火車失控撞死人 代理縣長致歉宣布休園一天

聯合報／ 記者王燕華林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭綠博今天下午發生小火車失控撞上來自新北市的游姓老翁及妻子，造成一死一傷。代理縣長林茂盛趕赴醫院慰問家屬，宣布明天綠博休園一天，全面檢視相關設施，檢查完才會開園。

這是綠博舉辦多年來，第一次造成遊客死亡的意外事故，林茂盛下午4時50分到蘇澳榮民醫院探視死者家屬，表示遊園車部分有保險、綠博整個活動也有意外險，這兩項保險都會協助家屬爭取最大的權益，此外，不管住院就醫或是後事，縣府一定全力協助，也會致贈慰問金，讓整個案子圓滿完成。

對於事發原因，林茂盛表示，初步了解當時小火車是回程，車上沒有遊客，剛好是下坡加上煞車失靈，確實原因必須等檢察官勘驗完成，一切以檢方勘驗結果為主。

他指出，綠博登場前相關的遊園車或者是所有機械或動力設施，都依照法令、依照規定完成勘驗和檢查，對於小火車煞車失靈，將依勘驗結果做後續的釐清與要求。事發後，遊園小火車馬上停駛，明天綠博會休園一天，整體檢查完才會宣布開園。

林茂盛表示，家屬第一時間對於政府機關舉辦活動竟發生這種意外非常氣憤，他身為代理縣長，也是先跟家屬致歉。明天休園一天，縣府會進行相關設施的檢視與檢討，在此事發生後，不應該再有任何的意外發生。

宜蘭綠博發生小火車失控撞死人意外，代理縣長林茂盛向家屬致歉，宣布明天休園一天。記者林佳彣／攝影
宜蘭綠博發生小火車失控撞死人意外，代理縣長林茂盛向家屬致歉，宣布明天休園一天。記者林佳彣／攝影
宜蘭綠博小火車今天下午疑似煞事失靈撞倒遊客，一對來自新北市的老夫妻被撞一死一傷。記者林佳彣／攝影
宜蘭綠博小火車今天下午疑似煞事失靈撞倒遊客，一對來自新北市的老夫妻被撞一死一傷。記者林佳彣／攝影

林茂盛 火車

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