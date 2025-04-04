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清明連假二天…彰化公墓火警18件 消防局長呼籲這件事

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

清明連假許多民眾返鄉掃墓，3、4日清明連假前二天彰化縣墓地雜草火警共18件，而今年清明節前半月的公墓火警共45件，相較去年少了一半，彰化消防局長施順仁表示，再次呼籲民眾勿以燃燒方式清理公墓雜草，以免引發火災而受罰。

彰化縣今天在芬園鄉第一公墓、彰化市第四公墓及花壇鄉公墓仍有發生公墓雜草火警，3日到4日下午共有18件墓地雜草火警，不相較去年減少2件，消防局也統計清明節前3月16日30日的公墓火警共有45件，相較去年同期的90件，大幅減少一半。

往年清明節前後各消防分隊總是疲於奔命滅火，前年還曾在二天清明假日內發生高達47次火警，施順仁表示，在消防局提前加強宣導下，今年火警大幅減少，各消防分隊除了在傳統公墓及火災高風險墓區加設消防取水站，也運用無人機進行高空巡查與蒐證，除了可即時滅火，也能加強取締。

消防局並協請各鄉鎮公所在主要墓區出入口設置金紙集中區，並由環保局協助清運，以減少燃燒金紙所帶來的火災風險。

施順仁也再次呼籲，若燒雜草而造成火災將依公共危險罪送辦，也將依《消防法》及《空氣污染防制法》最高可開罰10萬元，請民眾勿以身試法。

今天在彰化市第四公墓、芬園鄉第一公墓等仍有發生公墓雜草火警。圖／彰化縣消防局提供
今天在彰化市第四公墓、芬園鄉第一公墓等仍有發生公墓雜草火警。圖／彰化縣消防局提供
彰化縣各消防分隊在傳統公墓及火災高風險墓區加設消防取水站，加強宣導。圖／彰化縣消防局提供
彰化縣各消防分隊在傳統公墓及火災高風險墓區加設消防取水站，加強宣導。圖／彰化縣消防局提供

公墓 火災

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