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綠博小火車失控衝撞 兒目睹父母遭撞悲嘆：根本來不及救
新北市游姓老翁偕妻與兒子、女兒趁連假開心出遊，卻不幸在宜蘭綠博園區遭遊園小火車撞倒，游不治死亡，妻子受傷。死者兒當時目睹父母被小火車撞倒，捲入車底，悲痛地說，小火車沒煞車，速度很快，聽到聲音時，根本來不及拉走爸媽。
78歲的游姓老翁與妻子、兒子、女兒兩家共10人，今早從新北市出發，來到宜蘭綠博園區遊玩，下午1時30分園區電動小火車疑似煞車失靈，游姓老翁與妻子都被撞倒，游被救出時沒有呼吸心跳，送到蘇澳榮民醫院搶救，下午2時26分宣告不治，他的妻子手部骨折。
游的子女事發後都趕到醫院，女兒聽到父親不治的噩耗，放聲痛哭，完全無法接受家人一同出來玩，卻就此與父親天人永隔。
游的兒子說，當時小火車沒煞車，從後面直接撞過來，那時遊客不少，有的往左邊跳，有的往右邊跳，他的女兒趕快跳開，也差點被撞倒。
他說，當時離父母有一段距離，聽到喇叭聲已來不及，老人家走得慢，根本閃不過，被小火車撞倒直接輾過去，很多遊客來幫忙，先把他的母親移到旁邊，父親卡在車底，當時一堆人合力把火車抬起來，父親已經卡在裡面，被救出的時候就不行了。
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