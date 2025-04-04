賽嘉飛行場玩家遇風勾到樹枝高掛半空中 消防救援成功

屏東縣消防局今天下午1點14分接獲報案，三地門鄉賽嘉滑翔飛行附近，55歲莫姓男子飛行時突遇到一陣風勾到樹枝，高掛樹林間約10公尺半空中，消防局獲報展開救援，花2個小時下午15點44分救援成功，莫男未受傷不需就醫。

消防局表示，今下午1點14接獲報案，三地門鄉賽嘉飛行傘附近男子操作飛行傘時掛在樹上，消防人員1點39分抵達後，因從不同視角看，一開始看的角度約50公尺高，後來從莫男受困地方正面往上看，高度約10公尺高。

現場初步判斷莫男的意識清楚無明顯外傷，隨即展開救援行動，歷時約兩小時，現場搭配繩索、並搭配砍部分竹子，確保受困人員的安全，歷時約兩小時下午15時44分，消防人員成功協助莫男脫困，莫男無外傷不需就醫。

賽嘉滑翔飛行場總教練蘇沛倫說，莫男是個人玩家，今天的天氣適合飛行，莫男的程度約初級到中級，從去年開始玩飛行傘，這趟是莫男今天的第三次飛行，莫男飛行時遇到一陣風，未注意到勾到樹枝，今天約有不到10頂飛行傘在空中飛行。

屏東縣賽嘉滑翔飛行場約0.2公頃，185縣道沿山公路旁三地門鄉賽嘉部落，海拔380公尺，賽嘉飛行場上升氣流佳且穩定，視野平坦開闊，一年四季適合體驗。