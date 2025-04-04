聽新聞
0:00 / 0:00
影／疑與女友吵架不滿 新北酒醉男半夜猛砸無辜貨車洩憤
新北市方姓男子前晚疑與女友吵架，發酒瘋發洩不滿情緒，涉猛砸路邊無辜貨車洩憤，新北警方今天下午循線在板橋區查獲方男到案，詢後將依毀損罪移送新北地檢署偵辦。
新北市38歲邱姓男子昨天下午赴樹林警分局三多派出所報案，指稱他將貨車停放在樹林區光興街路邊，不久前要前往開車時，驚見車窗、擋風玻璃及車身鈑金遭毀損，急忙至派出所報案。
警方獲報調閱案發地點周邊監視器，發現該輛貨車於本月2日晚上10時許，遭1名男子持不明物體無故動手毀損，隨後有友人出面勸阻並開車將人載離案發現場。
樹林警方以車追人，今天下午3時許在板橋查獲涉嫌動手砸車的方男（43歲），帶返派出所調查。據了解，方男案發當晚疑與女友發生口角爭執，一時情緒失控，隨手持不明物體朝停在路邊的貨車一陣亂砸，發洩心中不滿情緒。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言