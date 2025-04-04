快訊

關稅戰再起！大陸出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

超暖心天王 木村拓哉「每人一個香奈兒」謝台灣保鑣

川普關稅後 再盯上台灣！美商務部長：正試圖把晶片製造業奪回來

聽新聞
0:00 / 0:00

影／疑與女友吵架不滿 新北酒醉男半夜猛砸無辜貨車洩憤

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市方姓男子前晚疑與女友吵架，發酒瘋發洩不滿情緒，涉猛砸路邊無辜貨車洩憤，新北警方今天下午循線在板橋區查獲方男到案，詢後將依毀損罪移送新北地檢署偵辦。

新北市38歲邱姓男子昨天下午赴樹林警分局三多派出所報案，指稱他將貨車停放在樹林區光興街路邊，不久前要前往開車時，驚見車窗、擋風玻璃及車身鈑金遭毀損，急忙至派出所報案。

警方獲報調閱案發地點周邊監視器，發現該輛貨車於本月2日晚上10時許，遭1名男子持不明物體無故動手毀損，隨後有友人出面勸阻並開車將人載離案發現場。

樹林警方以車追人，今天下午3時許在板橋查獲涉嫌動手砸車的方男（43歲），帶返派出所調查。據了解，方男案發當晚疑與女友發生口角爭執，一時情緒失控，隨手持不明物體朝停在路邊的貨車一陣亂砸，發洩心中不滿情緒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市方姓男子前晚疑與女友吵架，酒醉後為發洩不滿情緒，涉嫌猛砸路邊無辜貨車，警方今天下午3時在板橋查獲到案。記者王長鼎／翻攝
新北市方姓男子前晚疑與女友吵架，酒醉後為發洩不滿情緒，涉嫌猛砸路邊無辜貨車，警方今天下午3時在板橋查獲到案。記者王長鼎／翻攝
新北市方姓男子前晚疑與女友吵架，酒醉後為發洩不滿情緒，涉嫌猛砸路邊無辜貨車，警方今天下午3時在板橋查獲到案。記者王長鼎／翻攝
新北市方姓男子前晚疑與女友吵架，酒醉後為發洩不滿情緒，涉嫌猛砸路邊無辜貨車，警方今天下午3時在板橋查獲到案。記者王長鼎／翻攝
新北市方姓男子前晚疑與女友吵架，酒醉後為發洩不滿情緒，涉嫌猛砸路邊無辜貨車，警方今天下午3時在板橋查獲到案。記者王長鼎／翻攝
新北市方姓男子前晚疑與女友吵架，酒醉後為發洩不滿情緒，涉嫌猛砸路邊無辜貨車，警方今天下午3時在板橋查獲到案。記者王長鼎／翻攝
新北市方姓男子前晚疑與女友吵架，酒醉後為發洩不滿情緒，涉嫌猛砸路邊無辜貨車，警方今天下午3時在板橋查獲到案。記者王長鼎／翻攝
新北市方姓男子前晚疑與女友吵架，酒醉後為發洩不滿情緒，涉嫌猛砸路邊無辜貨車，警方今天下午3時在板橋查獲到案。記者王長鼎／翻攝

女友 情緒

延伸閱讀

MLB／海盜史肯斯與超正體操女友上GQ 遭爆料不追蹤IG

情侶吵架 男友以棉被壓頭性侵女友 判刑4年6月

69歲初戀！阿伯和小17歲女友交往 中風後下場極悲慘：上了她的當

他想品嘗女友餐點卻吃到剩飯 朋友質疑：當你是狗嗎？

相關新聞

宜蘭綠博小火車失控撞死人 代理縣長致歉宣布休園一天

宜蘭綠博今天下午發生小火車失控撞上來自新北市的游姓老翁及妻子，造成一死一傷。代理縣長林茂盛趕赴醫院慰問家屬，宣布明天綠博...

貨車司機打工開綠博小火車 失控撞遊客1死1傷檢警偵辦

2000年起登場的宜蘭綠色博覽會今天下午發生遊園電動小火車疑似煞事失靈撞遊客，造成一死一傷意外，是綠博開辦以來最嚴重事故...

影／濃煙直冒！新北深坑頂樓鐵皮屋全面燃燒 消防急疏散21人

新北市深坑區文化路上1棟7層樓華廈頂樓鐵皮屋，今天下午突然發生火警且迅速全面燃燒火勢猛烈，包括雲梯車共出動24車47人前...

影／綠博小火車失控翻車撞倒夫妻 遊客合力抬車熱血救人

新北市游姓老翁一家人今天到宜蘭綠博遊玩，疑似因遊園電動小火車煞車失靈，78歲的游翁與妻子都被撞倒，捲入車底，意外發生後，...

綠博小火車失控衝撞 兒目睹父母遭撞悲嘆：根本來不及救

新北市游姓老翁偕妻與兒子、女兒趁連假開心出遊，卻不幸在宜蘭綠博園區遭遊園小火車撞倒，游不治死亡，妻子受傷。死者兒當時目睹...

清明連假二天…彰化公墓火警18件 消防局長呼籲這件事

清明連假許多民眾返鄉掃墓，3、4日清明連假前二天彰化縣墓地雜草火警共18件，而今年清明節前半月的公墓火警共45件，相較去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。