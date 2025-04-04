台南自小客貨車疑操作不慎撞路樹翻車 六旬男駕駛受傷

台南有1輛自小客貨車今上午11時20分許，從南區新興路93巷由南往北直行，疑似操作不慎，撞擊路旁停放車輛及路樹，致車輛翻覆橫躺路上。警方據報後趕往現場處理，現場一片狼藉，60多歲男駕駛左手輕微擦傷未送醫，酒測值為0。警方表示，肇事原因仍待釐清。

「翻車啦～現主時，台南南區新興國小正門口對面撞到把樹連根拔起，到底是…」附近民眾第一時間拍下影片，並上傳threads，引發討論。民眾直呼不可思議，到底車子怎麼開的？也有民眾表說，還好真的是撞到樹，看起來人感覺應該沒事。甚至還有民眾表示，現在過去看還來得及嗎？隨後，拖吊業者則在底下留言「我們排除嘍…人員平安」。