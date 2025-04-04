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帶進小房間鋁棍打手心 新竹泳隊教練遭控私刑…業者致歉

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市某游泳訓練隊遭家長投訴，孩子因泳姿未立即調整，被教練帶進小房間私刑體罰。該泳隊也發聲明致歉，表示將全面檢討。教育處表示，若有不當管教且經相關委員會確認，最重可處教練終身不得申請教練資格檢定。

一名家長在臉書社團「新竹大小事」控訴，其孩子因泳姿未立即調整，被教練帶進泳池內的小房間單獨訓斥，還遭伸縮鋁棍敲打慣用的右手，導致手掌紅腫刺痛，情緒也因此崩潰、斷斷續續哭泣。家長怒斥這樣的訓練方式根本是「私刑教育」，不僅使孩子身心俱疲，也讓家長對該泳隊的教學方式感到極度不安。

事件引發網友熱議，有人主張應提告處理，也有網友認為競技訓練下教練難免嚴格，但體罰絕非正當方式；另有家長分享曾經歷類似事件，指出教練對理解力稍慢的孩子態度粗暴，令人心疼。

對此，該泳隊也於粉絲專頁發布聲明致歉。該泳隊指出，經內部調查，當時教練因急於指導選手動作，出現「打手心一下」的行為。雖非惡意，原意為避免選手姿勢錯誤導致運動傷害，但此舉並不符尊重與正向教學原則，泳隊也承諾將全面檢討改進，避免類似情形再發生。

此外，泳隊也針對爭議中的「小房間」表示，該空間原作為訓練器材放置處，教練原意是避免當眾責備學生導致尷尬，但事後察覺這樣反而可能造成心理壓力，未來將檢討使用管理流程，保障選手在所有訓練空間中的安全與安心。

新竹市教育處則表示，本案為家長自費於校外聘請游泳教練指導學生，若該教練於訓練時指導過當涉不當管教情形，且經該運動項目紀律委員會或依法組成之相關委員會確認，最重可處教練終身不得申請教練資格檢定，教練並需面對民刑事及相關違反兒少保護之行政責任。

新竹市教育處強調，教練應於法令許可之範圍下，顧及兒少權益，與家長妥為溝通選手訓練及指導方式，切勿以身試法，造成遺憾。

新竹市某游泳訓練隊遭家長投訴，孩子因泳姿未立即調整，被教練帶進小房間私刑體罰。照片人物非新聞當事者。圖／AI生成
新竹市某游泳訓練隊遭家長投訴，孩子因泳姿未立即調整，被教練帶進小房間私刑體罰。照片人物非新聞當事者。圖／AI生成
新竹市某游泳訓練隊遭家長投訴，孩子因泳姿未立即調整，被教練帶進小房間私刑體罰。圖／取自新竹大小事
新竹市某游泳訓練隊遭家長投訴，孩子因泳姿未立即調整，被教練帶進小房間私刑體罰。圖／取自新竹大小事
該泳隊也於粉絲專頁發布聲明致歉。該泳隊指出，經內部調查，當時教練因急於指導選手動作，出現「打手心一下」的行為。雖非惡意，原意為避免選手姿勢錯誤導致運動傷害，但此舉並不符尊重與正向教學原則。圖／取自泳隊粉絲專頁
該泳隊也於粉絲專頁發布聲明致歉。該泳隊指出，經內部調查，當時教練因急於指導選手動作，出現「打手心一下」的行為。雖非惡意，原意為避免選手姿勢錯誤導致運動傷害，但此舉並不符尊重與正向教學原則。圖／取自泳隊粉絲專頁
一名家長在臉書社團「新竹大小事」控訴，其孩子因泳姿未立即調整，被教練帶進泳池內的小房間單獨訓斥，還遭伸縮鋁棍敲打慣用的右手，導致手掌紅腫刺痛，情緒也因此崩潰。圖／取自新竹大小事
一名家長在臉書社團「新竹大小事」控訴，其孩子因泳姿未立即調整，被教練帶進泳池內的小房間單獨訓斥，還遭伸縮鋁棍敲打慣用的右手，導致手掌紅腫刺痛，情緒也因此崩潰。圖／取自新竹大小事

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