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影／綠博小火車失控翻車撞倒夫妻 遊客合力抬車熱血救人

聯合報／ 記者王燕華林佳彣／宜蘭即時報導

新北市游姓老翁一家人今天到宜蘭綠博遊玩，疑似因遊園電動小火車煞車失靈，78歲的游翁與妻子都被撞倒，捲入車底，意外發生後，現場遊客紛紛加入搶救行列，不分男女協助將車輛抬起，陸續救出老夫婦，可惜游被救出時已無呼吸心跳，搶救後仍告不治。

據了解，當時小火車由45歲的陳姓司機駕駛，他說，遊園電動小火車為空氣煞車，他當時發現電量比較不足，正想開回去充電，但發現踩不到煞車，他見車子煞不住，一路狂拉鈴噹示警，但車子停不下來，失控翻車。

今天綠博湧入上萬遊客，下午1時30分在距大門口不遠處發生園區小火車撞到遊客事故，在場民眾驚見老夫婦被小火車壓在車底，大家合力上前，熱血把車輛抬起，先把78歲的游妻呂姓婦人救出，接著把游翁也抬到旁邊，但游救出時已經沒有呼吸心跳，送往蘇澳榮民醫院急救，下午2時26分宣告不治。

宜蘭綠博園區小火車下午1時30分疑煞事失靈撞到人，造成一死一傷。記者林佳彣／攝影
宜蘭綠博園區小火車下午1時30分疑煞事失靈撞到人，造成一死一傷。記者林佳彣／攝影
宜蘭綠博園區小火車下午1時30分疑煞事失靈撞到人，造成一死一傷。記者林佳彣／攝影
宜蘭綠博園區小火車下午1時30分疑煞事失靈撞到人，造成一死一傷。記者林佳彣／攝影
宜蘭綠博園區小火車下午1時30分疑煞事失靈撞到人，在地遊客合力抬車熱血救人。圖／民眾提供
宜蘭綠博園區小火車下午1時30分疑煞事失靈撞到人，在地遊客合力抬車熱血救人。圖／民眾提供

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