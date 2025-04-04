影／綠博小火車失控翻車撞倒夫妻 遊客合力抬車熱血救人

新北市游姓老翁一家人今天到宜蘭綠博遊玩，疑似因遊園電動小火車煞車失靈，78歲的游翁與妻子都被撞倒，捲入車底，意外發生後，現場遊客紛紛加入搶救行列，不分男女協助將車輛抬起，陸續救出老夫婦，可惜游被救出時已無呼吸心跳，搶救後仍告不治。

據了解，當時小火車由45歲的陳姓司機駕駛，他說，遊園電動小火車為空氣煞車，他當時發現電量比較不足，正想開回去充電，但發現踩不到煞車，他見車子煞不住，一路狂拉鈴噹示警，但車子停不下來，失控翻車。