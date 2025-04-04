聽新聞
0:00 / 0:00
影／綠博小火車失控翻車撞倒夫妻 遊客合力抬車熱血救人
新北市游姓老翁一家人今天到宜蘭綠博遊玩，疑似因遊園電動小火車煞車失靈，78歲的游翁與妻子都被撞倒，捲入車底，意外發生後，現場遊客紛紛加入搶救行列，不分男女協助將車輛抬起，陸續救出老夫婦，可惜游被救出時已無呼吸心跳，搶救後仍告不治。
據了解，當時小火車由45歲的陳姓司機駕駛，他說，遊園電動小火車為空氣煞車，他當時發現電量比較不足，正想開回去充電，但發現踩不到煞車，他見車子煞不住，一路狂拉鈴噹示警，但車子停不下來，失控翻車。
今天綠博湧入上萬遊客，下午1時30分在距大門口不遠處發生園區小火車撞到遊客事故，在場民眾驚見老夫婦被小火車壓在車底，大家合力上前，熱血把車輛抬起，先把78歲的游妻呂姓婦人救出，接著把游翁也抬到旁邊，但游救出時已經沒有呼吸心跳，送往蘇澳榮民醫院急救，下午2時26分宣告不治。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言