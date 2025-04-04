嘉義新港磚造鐵皮屋起火 老翁睡午覺聽聲音嚇醒倉惶逃生

嘉義縣新港鄉西庒村一處磚造鐵皮屋今天下午2點多發生火災，火勢迅速延燒，屋頂不斷冒出白色濃煙，正在睡午覺的老翁倉惶逃生，屋旁雜草、樹木叢生導致火勢蔓延，屋頂鐵皮都被燒垮，燃燒面積約200平方公尺，詳細起火原因仍待火調釐清。

吳姓老翁說，他平時都一個人住，3名子女都在外地工作，今天清明節有去新港公墓祭拜，屋內只有點三柱香祭拜，中午睡午覺時，突然聽到乒乒乓乓聲音，起來一看才發現房子失火，趕快從火場逃出來，屋內面積約39坪，不知道是怎麼燒起來的。