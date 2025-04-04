屏東賽嘉飛行場玩家降落山區 卡50公尺高樹林間

屏東縣消防局今下午1點14分接獲報案，在三地門鄉賽嘉滑翔飛行場附近，一名飛行玩家飛著飛行傘因不明原因降落賽嘉林道附近，消防局獲報後出動6車12人趕往現場，現場發現這名男子卡在50公尺高的樹林間，意識清楚。

屏東縣消防局接獲通報後，隨即出動三地門分隊、特搜大隊、瑪家分隊、第一大隊，趕緊前往山區救援。據了解，該名男子疑為飛行玩家，意識清醒，連人帶傘卡在賽嘉村賽嘉林道附近樹林間，救援人員正想發設法將他救下。

屏東縣賽嘉滑翔飛行場位在185縣道沿山公路旁三地門鄉賽嘉部落，海拔380公尺，賽嘉飛行場上升氣流佳且穩定，視野平坦開闊，一年四季適合滑翔翼體驗。三地門鄉賽嘉滑翔飛行場在2017年取得屏東縣府官方認證，是全台首個官方核可飛行場域。