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影／疑煞車失靈！78歲翁被撞不治、妻重傷 宜蘭綠博小火車「全面停駛」

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭綠色博覽會遊園小火車今天下午疑似煞車失靈，造成一對來自新北的老夫妻受傷，其中78歲游姓老翁傷勢嚴重，當場失去呼吸心跳，送往蘇澳榮民醫院搶救後不治，其妻78歲呂姓老婦手部骨折送往羅東博愛醫院治療。綠博共兩輛遊園小火車，已暫停服務全面檢視。

縣府農業處長李新泰表示，綠博所在的武荖坑園區範圍大，遊園電動小火車共兩輛，每輛有2、3節車廂，可載客約40人，每天上午9時起以計次服務的方式提供載客及語音導覽服務，車速約在2、30公里。

據現場工作人員轉述，今天下午1時30分其中一輛小火車結束該趟服務，空車回到接駁點準備繼續載客時，在靠近大門的地方，司機突然踩不到煞車一直向前，當時工作人員發現異狀協助疏散遊客，這對老夫妻疑似走避不及被撞到，小火車也翻覆。

李新泰說，綠博開幕至今才一周，先前試營運都正常，開幕後每天開園前、閉園後也都會測試，都沒有異常，保養也符合規定，還在釐清原因，警方也在調查。

李新泰表示，事故發生後，兩輛電動小火車都停止服務，將全面檢視，沒有疑慮才能重新恢復使用，另原有的高爾球車免費接駁仍維持。

宜蘭綠博遊園小火車今天下午疑似故障煞車失靈撞倒一對老夫妻，1人當場失去呼吸心跳，另一人手部骨折。記者林佳彣／攝影
宜蘭綠博遊園小火車今天下午疑似故障煞車失靈撞倒一對老夫妻，1人當場失去呼吸心跳，另一人手部骨折。記者林佳彣／攝影

宜蘭綠博遊園小火車今天下午疑似故障煞車失靈撞倒一對老夫妻，1人當場失去呼吸心跳，另一人手部骨折。記者林佳彣／攝影
宜蘭綠博遊園小火車今天下午疑似故障煞車失靈撞倒一對老夫妻，1人當場失去呼吸心跳，另一人手部骨折。記者林佳彣／攝影

宜蘭綠博遊園小火車今天下午疑似故障煞車失靈撞倒一對老夫妻釀1死1傷，事發後仍有遊客進園。記者林佳彣／攝影
宜蘭綠博遊園小火車今天下午疑似故障煞車失靈撞倒一對老夫妻釀1死1傷，事發後仍有遊客進園。記者林佳彣／攝影

宜蘭綠博遊園小火車今天下午疑似故障煞車失靈撞倒一對老夫妻釀1死1傷，警方在現場採證。記者林佳彣／攝影
宜蘭綠博遊園小火車今天下午疑似故障煞車失靈撞倒一對老夫妻釀1死1傷，警方在現場採證。記者林佳彣／攝影

火車 綠色博覽會

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