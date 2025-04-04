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甩尾駕駛今又來六福村！高調回：有避開人群 空曠區甩尾
六福村推出優惠活動，吸引大批遊客湧入。昨天還有一名男子在園區停車場內蛇行、甩尾耍帥，被警方包夾制伏，這位劉姓男子今天再度回到六福村，被媒體採訪時高調回應「我都有避開人群，我只有在空曠的地方甩尾」，未來還會回到六福村繼續飆車，號召更多親友前往現場甩尾。
對此，新埔分局回應，在此呼籲民眾，對於惡意挑釁、蛇行、甩尾等危險駕駛的行為，本分局定會嚴正執法，嚴懲不貸。
劉姓男子昨天在園區停車場內蛇行、甩尾耍帥，警方獲報趕抵時，男子不僅言語挑釁、嗆聲警員，最後甚至加速逃逸，隨後遭警方與園區人員包夾制伏。今天一早高調在網路上說「還會再去一趟六福村」。對此，園方表示雖無權拒絕對方入園，但已加派人手留意，警方也將加強巡邏以維護園區安全。
六福村昨天人潮眾多，今天有媒體到場採訪，劉姓男子在鏡頭高調回應昨天行為，他表示，都有避開人群，只有在空曠的地方甩尾。他也認為自己並未影響他人行車或人身安全，警方「根本沒有權力」要求他下車。也揚言未來還會回到六福村「繼續飆車」，還聲稱要號召更多親友前往現場甩尾。
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