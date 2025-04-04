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影／超扯！公車撞路邊10機車 司機下車撿完碎片…當沒事就離開
台北客運公車今在新北市不慎擦撞停放路邊整排機車，周姓司機見闖禍連忙下車扶正遭撞機車並撿起上碎片，竟當沒事就開車離開。警方獲悉後表示，當時並未接獲報案，現正連繫受害機車車主出面，台北客運公司也緊急發出聲明表達歉意，強調將負起全部賠償責任。
1輛台北客運264路公車今天上午8時24分，行經新北市板橋區橋中二街時，公車於右彎道路上不慎擦撞停放路邊10輛機車，公車周姓司機見闖禍，連忙下車扶正遭撞機車並撿起地上機車碎片後，整個過程莫約5分鐘，隨後竟當沒事就開車離開。
台北客運公司今天上午獲悉後立即發出聲明表示，駕駛周男因未保持行車安全間隔，不慎擦撞右側停車格內停放的多輛機車，無人受傷，駕駛當下立即下車查看，目測無損傷，車內尚有乘客，周將遭撞機車扶正後便繼續駕駛營運。
台北客運公司指出，今天上午得知後立即派員趕赴現場協助處理，基於責任明確，現場受損機車倘有損失，公司會負起全部賠償責任。
台北客運公司強調，司機當下雖立即下車查看並有將機車扶起，但沒有打電話報警核備，確有失誤，公司將依規定記過處分並加強教育訓練，避免類似事件再次發生，同時也向相機車受損車主表達歉意。
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