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影／梧棲63歲男凌晨闖馬路 被撞噴飛不治影像曝光

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中梧棲區文化路二段今天凌晨1時25分發生死亡車禍！63歲楊姓男子欲穿越道路，竟遭到一輛轎車撞擊噴飛，楊男當場倒地不起；清水梧棲警消獲報到場，發現楊男頭部嚴重受創，已失去生命跡象，緊急送梧棲童綜合醫院搶救，仍於凌晨3點26分宣告不治。經測駕駛王男並無酒駕，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。

清水分局交通隊表示，今天凌晨1時25分，梧棲區文化路2段150號前，由29歲王男駕駛的自小客車，沿文化路2段南往北方向直行內線車道，與行人63歲楊男由西往東方向想穿越道路，雙方於事故地點發生碰撞後，行人頭部明顯撞擊傷、全身多處擦挫傷，現場已無生命跡象，送往梧棲童綜合醫院急救後，仍宣告不治死亡。

警方指出，汽車駕駛王男經酒測後無酒駕情事，由於行人穿著深色衣服，從道路中穿越馬路，可能夜間駕駛視線不明才撞上，正積極擴大調閱附近監視器影像，以釐清本案發生原因，並呼籲行人穿越道路時應注意左右來車，並應遵守相關交通規則，在夜間駕駛車輛應減速慢行並隨時注意車前狀況，以避免發生交通事故

63歲楊姓男子凌晨欲穿越道路，竟遭到一輛轎車撞擊噴飛，楊男當場倒地不起送醫搶救後不治。圖／清水分局提供
63歲楊姓男子凌晨欲穿越道路，竟遭到一輛轎車撞擊噴飛，楊男當場倒地不起送醫搶救後不治。圖／清水分局提供
63歲楊姓男子凌晨欲穿越道路，竟遭到一輛轎車撞擊噴飛，楊男當場倒地不起送醫搶救後不治。圖／清水分局提供
63歲楊姓男子凌晨欲穿越道路，竟遭到一輛轎車撞擊噴飛，楊男當場倒地不起送醫搶救後不治。圖／清水分局提供

交通事故 梧棲 行人

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