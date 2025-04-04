影／梧棲63歲男凌晨闖馬路 被撞噴飛不治影像曝光

台中梧棲區文化路二段今天凌晨1時25分發生死亡車禍！63歲楊姓男子欲穿越道路，竟遭到一輛轎車撞擊噴飛，楊男當場倒地不起；清水梧棲警消獲報到場，發現楊男頭部嚴重受創，已失去生命跡象，緊急送梧棲童綜合醫院搶救，仍於凌晨3點26分宣告不治。經測駕駛王男並無酒駕，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。

清水分局交通隊表示，今天凌晨1時25分，梧棲區文化路2段150號前，由29歲王男駕駛的自小客車，沿文化路2段南往北方向直行內線車道，與行人63歲楊男由西往東方向想穿越道路，雙方於事故地點發生碰撞後，行人頭部明顯撞擊傷、全身多處擦挫傷，現場已無生命跡象，送往梧棲童綜合醫院急救後，仍宣告不治死亡。