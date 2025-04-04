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影／高雄轎車「剪」機車害女騎士慘摔畫面曝 網一面倒挺她

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

林姓男子昨天下午2時許駕車行經高市明誠二路欲向右靠邊停，變換車道時，擦撞車前方機車，害吳姓女騎士慘摔、安全帽脫落，幸僅身體擦挫傷；過程被他車行車記錄器錄下PO網，大多數網友一面倒挺女騎士指「轎車明顯有錯」。

YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」有網友以「你到底要走哪一條」為題，貼出一則影片，片中一名女子騎機車行經高市左營區明誠二路，雖過程中有些飄移，但仍保持在同一車道。

不久，後方轎車疑試圖靠邊停，結果太接近女騎士，擦撞機車後，害女騎士慘摔在地，安全帽脫落噴飛。

影片引發網友熱議，多數網友挺女騎士，認為「很明顯汽車的錯呀，機車一直走在自己的線道，何錯之有，汽車變換車道，不看清楚再變道，是眼瞎嗎」、「這完全就是汽車的錯，變換車道未禮讓直接逼車」、「機車雖然左右飄沒看左後方，但還在車道內沒啥問題，倒是汽車換車道都不用看餒」。

有網友則指出，「後車變換車道沒有打方向燈，也沒有跟前車保持距離就直接撞前面機車」、「要右轉還不早點靠右，想剪摩托車線，摩托車都在原車道騎沒肇責啦」、「看起來機車都要直行，一直靠左不想等前面汽車右轉，而後方汽車想右轉卻又不想等機車直行，想超過機車，然後就是愛的碰撞」。

轄區左營警分局指出，當時林姓男子（55歲）駕車沿明誠二路東向西行駛，至事故地點時，欲向右變換車道時，和同向直行的吳姓女子（57歲）的機車發生碰撞，因而肇事。

事故造成吳女身體多處擦挫傷，經送醫治療，幸無大礙；林男則未受傷，雙方經檢測均無飲酒情事。警方於肇事現場測繪、蒐證，詳細肇責由交通大隊釐清判定。

林姓男子昨天下午2時許駕車行經高市明誠二路欲向右靠邊停，變換車道時，擦撞車前方機車，害吳姓女騎士慘摔，安全帽脫落（紅圈處）。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
林姓男子昨天下午2時許駕車行經高市明誠二路欲向右靠邊停，變換車道時，擦撞車前方機車，害吳姓女騎士慘摔，安全帽脫落（紅圈處）。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
林姓男子昨天下午2時許駕車行經高市明誠二路欲向右靠邊停，變換車道時，擦撞車前方機車，害吳姓女騎士慘摔。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
林姓男子昨天下午2時許駕車行經高市明誠二路欲向右靠邊停，變換車道時，擦撞車前方機車，害吳姓女騎士慘摔。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
林姓男子昨天下午2時許駕車行經高市明誠二路欲向右靠邊停，變換車道時，擦撞車前方機車，害吳姓女騎士慘摔。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
林姓男子昨天下午2時許駕車行經高市明誠二路欲向右靠邊停，變換車道時，擦撞車前方機車，害吳姓女騎士慘摔。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
林姓男子昨天下午2時許駕車行經高市明誠二路欲向右靠邊停，變換車道時，擦撞車前方機車，害吳姓女騎士慘摔。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
林姓男子昨天下午2時許駕車行經高市明誠二路欲向右靠邊停，變換車道時，擦撞車前方機車，害吳姓女騎士慘摔。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」

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