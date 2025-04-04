18人登山隊登南三段…女山友高山症受困2日 空勤直升機今救出

新北市18人登山隊走中央山脈南三段，郭姓女隊員2日出現高山症肺水腫、血氧過低無法行走，南投消防局申請空勤直升機救援，前兩天都因雲層太厚無法成行，今天上午趁天候許可，空勤直升機成功將郭女救出，送醫治療。

南投縣消防局表示，這支18人登山隊3月28日由花蓮縣瑞穗林道入山走南三段，預計4月6日從南投縣郡大林道下山。2日走到南投縣郡東山時，郭姓女隊員（31歲）出現高山症，不只肺水腫、血氧更低到78，伴隨劇烈咳嗽，已經無法行走。

登山隊向南投縣消防局求援，經過討論後，由領隊在郡東山陪伴郭女等待救援，其餘隊員繼續後續行程。南投縣消防局除了組搜救隊，考量郡東山地點偏遠，申請空勤直升機救援。

不過，最近中部山區上空雲層相當厚，2日、3日空勤直升機均因雲層問題，無法成行。直到今天清晨，山區雲層達到飛行條件，空勤直升機立刻從清泉崗出發，7時23分抵達郡東山，由特搜隊員劉承閎、王勝宏下機引導待救人員上機，隨後降落竹山消防訓練中心，由救護車後將郭女送醫治療。