快訊

橘貓叼走被丟掉的娃娃就跑 他跟上去見溫馨一幕淚崩：牠們很珍惜

NBA／柯瑞下半場狂轟25分 里夫斯9記三分球難救湖人

可能再被捕入獄？尹錫悅出險招 被彈劾後前途恐比朴槿惠更凶險

聽新聞
0:00 / 0:00

18人登山隊登南三段…女山友高山症受困2日 空勤直升機今救出

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

新北市18人登山隊走中央山脈南三段，郭姓女隊員2日出現高山症肺水腫、血氧過低無法行走，南投消防局申請空勤直升機救援，前兩天都因雲層太厚無法成行，今天上午趁天候許可，空勤直升機成功將郭女救出，送醫治療。

南投縣消防局表示，這支18人登山隊3月28日由花蓮縣瑞穗林道入山走南三段，預計4月6日從南投縣郡大林道下山。2日走到南投縣郡東山時，郭姓女隊員（31歲）出現高山症，不只肺水腫、血氧更低到78，伴隨劇烈咳嗽，已經無法行走。

登山隊向南投縣消防局求援，經過討論後，由領隊在郡東山陪伴郭女等待救援，其餘隊員繼續後續行程。南投縣消防局除了組搜救隊，考量郡東山地點偏遠，申請空勤直升機救援。

不過，最近中部山區上空雲層相當厚，2日、3日空勤直升機均因雲層問題，無法成行。直到今天清晨，山區雲層達到飛行條件，空勤直升機立刻從清泉崗出發，7時23分抵達郡東山，由特搜隊員劉承閎、王勝宏下機引導待救人員上機，隨後降落竹山消防訓練中心，由救護車後將郭女送醫治療。

最近百岳長程路線，登山隊人數常超過10幾、甚至20多人，人數多又是難度高的路線，一旦因為天候或人員出現高山症、受傷，動員搜救人力也相當龐大，雖然黑鷹直升機一次可救援多人，也需要分梯次救援，然而山區氣候變化大，不一定都能順利將人員載送下山，搜救人員也呼籲登山隊人數精簡，並詳細瞭解隊員的體能和健康狀況，才能避免發生山域事故，影響自身和搜救人員安全。

郭姓女山友走南三段出現嚴重高山症受困2天，空勤直升機上午成功將她吊掛救出送醫。圖／南投縣消防局提供
郭姓女山友走南三段出現嚴重高山症受困2天，空勤直升機上午成功將她吊掛救出送醫。圖／南投縣消防局提供
郭姓女山友走南三段出現嚴重高山症受困2天，空勤直升機上午成功將她吊掛救出送醫。圖／南投縣消防局提供
郭姓女山友走南三段出現嚴重高山症受困2天，空勤直升機上午成功將她吊掛救出送醫。圖／南投縣消防局提供
郭姓女山友走南三段出現嚴重高山症受困2天，空勤直升機上午成功將她吊掛救出送醫。圖／南投縣消防局提供
郭姓女山友走南三段出現嚴重高山症受困2天，空勤直升機上午成功將她吊掛救出送醫。圖／南投縣消防局提供
郭姓女山友走南三段出現嚴重高山症受困2天，空勤直升機上午成功將她吊掛救出送醫。圖／南投縣消防局提供
郭姓女山友走南三段出現嚴重高山症受困2天，空勤直升機上午成功將她吊掛救出送醫。圖／南投縣消防局提供
郭姓女山友走南三段出現嚴重高山症受困2天，空勤直升機上午成功將她吊掛救出送醫。圖／南投縣消防局提供
郭姓女山友走南三段出現嚴重高山症受困2天，空勤直升機上午成功將她吊掛救出送醫。圖／南投縣消防局提供
郭姓女山友走南三段出現嚴重高山症受困2天，空勤直升機上午成功將她吊掛救出送醫。圖／南投縣消防局提供
郭姓女山友走南三段出現嚴重高山症受困2天，空勤直升機上午成功將她吊掛救出送醫。圖／南投縣消防局提供
郭姓女山友走南三段出現嚴重高山症受困2天，南投縣消防局組搜救隊入山救援。圖／南投縣消防局提供
郭姓女山友走南三段出現嚴重高山症受困2天，南投縣消防局組搜救隊入山救援。圖／南投縣消防局提供

南投縣 黑鷹直升機

延伸閱讀

金門消防局職安元年 攜手北科大提升身心防護應對

新北三重分傳住宅、工廠火警 消防局出動46車、88人

科技守護清明安全！ 金門消防局啟用無人機巡查防火

影／玉山2人墜谷遭雪埋找到了 無生命跡象…驚險搜救畫面曝

相關新聞

六福村囂張男飆車甩尾 自稱「國軍小哥哥」 起底曾參加拳霸

六福村兒童連假推「未滿18歲」免費優惠，不少家長帶著孩子入園遊玩，不過24歲劉男昨傍晚5時許，竟不顧其他遊客安危，在六福...

影／媽祖繞境滿街警察 淡水男騎車不戴帽還掛「一眼假」車牌

三級古蹟淡水福佑宮媽祖廟昨天舉行平安繞境，大街小巷都有警察疏導交通，1名男子卻在員警面前不戴安全帽騎機車，被攔下一眼認出...

北市信義區夜店散場叫囂推擠員警 被壓制在地上銬帶回派出所

今天凌晨4時許，台北市信義區夜店散場後，兩名20歲簡姓、席姓男子，在松壽路超商前叫囂滋事，轄區警方到場制止還被對方推擠，...

影／超扯！公車撞路邊10機車 司機下車撿完碎片…當沒事就離開

台北客運公車今在新北市不慎擦撞停放路邊整排機車，周姓司機見闖禍連忙下車扶正遭撞機車並撿起上碎片，竟當沒事就開車離開。警方...

他超商領超輕包裹…條碼一刷竟要5萬1千元 店員機靈報警阻詐

台南年約50歲方姓男子昨中午前往超商取貨，店員發現他取貨過程中不斷通電話，內容涉及包裹，包裹重量異常輕巧，經員工刷條碼確...

影／梧棲63歲男凌晨闖馬路 被撞噴飛不治影像曝光

台中梧棲區文化路二段今天凌晨1時25分發生死亡車禍！63歲楊姓男子欲穿越道路，竟遭到一輛轎車撞擊噴飛，楊男當場倒地不起；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。