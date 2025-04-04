六福村囂張男飆車甩尾 自稱「國軍小哥哥」 起底曾參加拳霸

六福村兒童連假推「未滿18歲」免費優惠，不少家長帶著孩子入園遊玩，不過24歲劉男昨傍晚5時許，竟不顧其他遊客安危，在六福村停車場高速繞圈飆車甩尾，被警方依公共危險現行犯逮捕送辦。這位劉男也被起底，在Threads自稱是國軍小哥哥，還參加過「拳霸」，在場上自稱台灣阿成。

這位劉男在六福村停車場開車甩尾，還在IG發文炫耀「現場好多人看我甩尾」，還上傳影片嗆警「挑戰公權力」，引起許多網友撻伐，更被網路稱為「89猴駕駛」。

劉男在六福村停車場飆車甩尾，事後還在IG發文嗆警、網友，最後在警方要強制拉他下車時卻馬上認慫說「我自己下車」。被網友大罵「「連假就會有各種奇怪的動物出沒」、「哪來的 89猴」。劉男曾在Threads上自稱是「國軍小哥哥」、「桃園人」，日前也以「台灣阿成」的名號參加拳霸。